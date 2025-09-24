Pizzaria comandada por pizzaiolo premiado chega à Zona Norte de Porto Alegre

Criada em 2020 pelos sócios Gláucia e Rodrigo Hennemann, a Soul Pizza (@soulpizzapoa) nasceu da mistura entre sonho e necessidade. Gastrólogo de formação, Rodrigo sempre quis trabalhar com pizza num modelo de negócio mais exclusivo, em algum lugar turístico e com poucas mesas. A pandemia, no entanto, fez cair a renda dos sócios, que têm uma empresa de eventos. Precisando de uma nova fonte, investiram na produção das pizzas para vender via delivery. O negócio deu tão certo que, hoje, cinco anos depois, a Soul está abrindo sua segunda sede. Com uma operação consolidada na Zona Sul, o foco agora é conquistar o público do outro lado da cidade, no bairro Higienópolis.
A escolha pela Zona Norte como local de abertura da nova unidade se deu por uma série de fatores estratégicos. “Acreditamos que o perfil dos moradores daqui seja muito compatível com o nosso público”, analisa Rodrigo. “Além da densidade demográfica. Aqui tem muito mais gente do que na Zona Sul. Muitos prédios, lá tem mais casas”, complementa Gláucia.
De acordo com os sócios, o grande diferencial da Soul é o cuidado com a produção. “Todo mundo gosta de pizza crocante, mas é preciso entender que para o delivery não dá, porque a pessoa não vai comer logo depois de sair do forno. Então, desenvolvemos uma massa com outras características que se sobressaem. Isso só é possível porque estamos sempre atrás de conhecimento, sempre estudando. A única palavra que é igual no mundo todo é pizza, então é um desafio fazer alguma coisa diferente”, avalia Rodrigo. “Tem que pensar como a pessoa vai receber em casa, a expectativa dela abrindo a caixa de pizza”, conclui.
Manter a qualidade e a atenção aos detalhes de cada pizza é um desafio em meio a uma expansão, já que a demanda também cresce. Pensando nisso, a Soul passou mais de quatro meses treinando os funcionários da nova operação para manter o padrão. “É um investimento, mas eles vão chegar aqui com a nossa essência, com a nossa cara. É uma forma de nós conseguirmos sair um pouco da operação e estarmos presentes nas duas unidades”, destaca Rodrigo.
Pizzaria premiada
Na primeira entrevista ao GeraçãoE, a Soul Pizza foi destaque pelo título de 3º melhor pizzaiolo do mundo conquistado por Rodrigo Hennemann, na 21ª edição do Pizza World Cup, em Roma, na Itália. Para chegar lá, o chef já havia vencido o campeonato nacional, movido pela motivação de uma derrota anterior. “Na primeira edição da Copa Gaúcha, sem saber direito como funcionava, fui disputar e fiquei em último”, lembra Rodrigo. “Ele ficou meses se remoendo com esse negócio. Não queria saber de mais nada”, brinca Gláucia.
Rodrigo compreende que os campeonatos, além de darem visibilidade ao negócio, são uma excelente oportunidade de crescimento. “Tudo isso nos faz evoluir como pessoa e como profissional, conhecer um mundo distante da gente, estar no meio dos melhores. Ficamos observando tudo, aprendendo, aproveitei cada minuto lá”, comenta sobre a seletiva nacional.
Neste ano, Rodrigo quis ir além: se inscreveu em quatro categorias da competição nacional. “Fui desclassificado no primeiro dia, que era de pizza napoletana. Esqueci de pôr o azeite antes de levar ao forno”, lamenta o chef, logo mudando o tom. “Felizmente, nas outras três categorias, conseguimos dois títulos e um vice”, celebra a conquista, que levará Rodrigo e Gláucia novamente à Itália em mais uma disputa mundial, que acontece entre 30 de setembro e 2 de outubro.
Data de inauguração da nova Soul Pizza
A nova unidade da Soul Pizza fica localizada na rua Dom Pedro II, nº 1563, no bairro Higienópolis. A abertura tem data marcada: dia 7 de outubro. Assim como na operação da Zona Sul, o local só terá atendimento via delivery e retirada na loja, através do WhatsApp (51) 99791-9013 ou telefone (51) 3907-9717. Os horários de funcionamento são das 18h30min às 22h30min nas terças, quartas, quintas e domingos. Nas sextas e sábados, até às 23h. Mais informações e cardápio completo podem ser consultados no site soulpizza.com.br.