Dener Pedro Estagiário do GeraçãoE Dener Pedro Estagiário do GeraçãoE

Pizzaria comandada por pizzaiolo premiado chega à Zona Norte de Porto Alegre

A Soul Pizza completou cinco anos na Zona Sul e está em busca de novos públicos

Criada em 2020 pelos sócios Gláucia e Rodrigo Hennemann, a Soul Pizza (@soulpizzapoa) nasceu da mistura entre sonho e necessidade. Gastrólogo de formação, Rodrigo sempre quis trabalhar com pizza num modelo de negócio mais exclusivo, em algum lugar turístico e com poucas mesas. A pandemia, no entanto, fez cair a renda dos sócios, que têm uma empresa de eventos. Precisando de uma nova fonte, investiram na produção das pizzas para vender via delivery. O negócio deu tão certo que, hoje, cinco anos depois, a Soul está abrindo sua segunda sede. Com uma operação consolidada na Zona Sul, o foco agora é conquistar o público do outro lado da cidade, no bairro Higienópolis.A escolha pela Zona Norte como local de abertura da nova unidade se deu por uma série de fatores estratégicos. “Acreditamos que o perfil dos moradores daqui seja muito compatível com o nosso público”, analisa Rodrigo. “Além da densidade demográfica. Aqui tem muito mais gente do que na Zona Sul. Muitos prédios, lá tem mais casas”, complementa Gláucia.