Operando há 37 anos, tradicional lancheria do Centro Histórico aposta em sabores diferentes de xis

Quando Guilherme Kubaszeiski nasceu, a lancheria KrisKrus, aberta pelos seus pais, já tinha cinco anos. Hoje, aos 32 anos, ele está à frente do negócio da família. Operando desde 1988, a lancheria é um ponto tradicional no Centro Histórico de Porto Alegre. Localizada na avenida Borges de Medeiros, quase aos pés da escadaria do viaduto da Borges, a operação tem como foco os sucos e o clássico xis.

O estabelecimento viu o centro da Capital mudar nas últimas três décadas. N egócios abriram no entorno, outros fecharam, o número de escritórios diminuiu na movimentada via e o consumidor já não vai mais até o centro da cidade para realizar compras. Enquanto isso, o KrisKrus Xis e Sucos segue com as portas abertas todos os dias da semana.

Guilherme sempre teve uma relação próxima com o negócio aberto pelos pais. A família da mãe do empreendedor já atuava no ramo de lancherias, e seu avô possuía um estabelecimento perto do KrisKrus. O pai, que era bancário, foi incentivado a abrir seu próprio negócio, e a loja atual foi vista como a melhor opção para empreender.

“Quando eu estava no Ensino Médio, sempre gostava de vir para cá. Como sempre abriu todos os dias, acabava passando muito tempo aqui e criando alguns lanches para o cardápio. Inclusive, quando estava na escola, dizia que queria parar de estudar para vir trabalhar aqui”, lembra o empreendedor.

Aos 16 anos, em um momento de crise na empresa, Guilherme passou a trabalhar efetivamente ao lado dos pais para auxiliar no estabelecimento. “Foi quando tomei gosto, o negócio foi melhorando e, com o tempo, passamos por algumas mudanças”, conta. Nos últimos 15 anos, a lancheria passou por reformas que aumentaram a operação, que tem como foco sucos naturais, batidas e xis.

A pandemia de Covid-19 representou uma grande virada de chave no negócio, que, antes desse período, não possuía serviço de delivery. Guilherme resolveu investir no serviço de tele-entrega e na criação de novos sabores de xis, que, embora já existissem, não eram o foco principal do estabelecimento. “Deu supercerto e, ao fim da pandemia, teve um outro boom do pessoal que pedia por delivery e passou a frequentar o espaço.”

A pandemia também alterou o perfil dos clientes, aponta Guilherme. Segundo o empreendedor, o público predominante da lancheria antigamente era de pessoas que trabalhavam no Centro Histórico. Com o fechamento de muitos escritórios e a adoção do home office, o movimento diário diminuiu. Atualmente, o negócio atrai mais moradores do Centro, e o delivery se solidificou como um dos principais canais de venda, equiparando-se ao atendimento presencial.

Atualmente, existem ainda alguns desafios. O atendimento presencial, devido à estrutura e à história, acaba tendo um custo pesado, o que muitas vezes leva a repensar a rentabilidade em comparação com o delivery. O apego à história e ao local é o que mantêm o estabelecimento.

“Acho que o Centro é um pouco subjugado. Tem pessoas que não se sentem confortáveis e seguras por aqui, e isso acaba afastando um público potencial. Tem gente que encara a região ainda como um problema”, observa Guilherme, destacando que a revitalização de alguns espaços e novos negócios contribuem com empreendimentos que já estão lá.

Cardápio e memórias

No cardápio, os destaques ficam para o clássico xis salada, o xis Donfa, com iscas de alcatra com bacon, e o Montevidéu, com iscas de carne com chimichurri. Há também opções vegetarianas e sabores mais inusitados, como o Elvis, que leva pasta de amendoim, bacon e banana. Os xis partem de R$ 25,00. Na parte dos sucos naturais, o tradicional de laranja é o que mais tem saída, seguido pelos de abacaxi e o de laranja com morango. A meia jarra custa a partir de R$ 12,00, enquanto a jarra inteira, de 1 litro, R$ 18,00.

Para o empreendedor, manter e levar adiante o negócio iniciado por seus pais é motivo de orgulho. Uma das maiores motivações para continuar esse legado familiar vem das conexões emocionais com os clientes. Guilherme destaca que se emociona quando alguns clientes compartilham lembranças que viveram no balcão do KrisKrus.

“ Tem dias que são difíceis. Mas quando entra alguém e fala que vinha aqui há muito tempo ou lembra que vinha com os pais, isso dá uma motivação. Por exemplo, tem os pontos de ônibus aqui na frente, e algumas pessoas falam ‘quando eu vinha no Centro com a minha mãe, parávamos para fazer um lanche aqui antes de pegar ônibus’”, comenta.

Guilherme deseja que o estabelecimento continue sendo uma referência, onde as pessoas possam levar seus filhos e compartilhar memórias. Além disso, o empreendedor revela que tem o sonho que o Kriskrus se torne um ponto turístico na Capital. "Quando vamos para o Rio de Janeiro, São Paulo, tem lugares tradicionais que buscamos visitar. Gostaria que as pessoas tivessem o mesmo desejo de conhecer o nosso espaço quando visitarem Porto Alegre", afirma.

Endereço e horário de funcionamento do Kriskrus