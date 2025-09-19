Apostando em noites com samba, novo bar na Protásio Alves oferece parrilla e chope

Localizado na esquina da avenida Protásio Alves com a rua Dr. Alcides Cruz, o bar Cusco Véio nasceu a partir de uma amizade de três décadas. Os amigos e sócios Luciano de Oliveira e Guilherme de Castro estão à frente do empreendimento inaugurado em agosto. O ponto do bar, há alguns anos, era ocupado por uma farmácia, porém estava vazio desde a pandemia. Segundo os empreendedores, as obras começaram em fevereiro. “Estava bem destruído, então foi necessária uma grande reforma”, afirma Guilherme.

chope, parrilla e música ao vivo, o novo bar tem a proposta de revitalizar a região também ocupada por outros negócios, como o Tú Bar e o restaurante Shanghai. Guilherme é arquiteto de formação e já foi sócio de um negócio, enquanto Luciano, que trabalha com manutenção industrial e tem uma empresa no setor, já teve também empreendimentos no ramo alimentício. “Sempre estou fazendo alguma coisa nova, gosto de empreender, acho que está no sangue”, afirma Luciano. Apostando em, o novo bar tem a proposta detambém ocupada por outros negócios, como oe o restaurante Shanghai. Guilherme é arquiteto de formação e já foi sócio de um negócio, enquanto Luciano, que trabalha com manutenção industrial e tem uma empresa no setor, já teve também empreendimentos no ramo alimentício. “Sempre estou fazendo alguma coisa nova, gosto de empreender, acho que está no sangue”, afirma Luciano.

Guilherme conta que estava de olho no ponto há alguns meses. Morador do bairro Santa Cecília, ele passou em frente ao local muitas vezes e já considerava investir no espaço. “Chamei o Luciano aqui, pois ele já tinha experiência na área, mas não tinha interesse em entrar em uma sociedade. Quando fiz o convite, ele disse ‘contigo eu aceito’, e logo começamos a obra”, conta Guilherme.

Para dar início ao negócio, os sócios precisaram buscar alguns investimentos. Na época, Guilherme estava à frente da construção de algumas casas na Zona Sul, e a venda de um dos imóveis possibilitou o início das obras, que foram finalizadas há um mês. “Está sendo bem legal. O pessoal tem vindo, gente do bairro mesmo, não são só nossos amigos. Como muita gente que passava por aqui acompanhou a reforma, a galera estava curiosa ”, comenta Guilherme.

A ideia inicial dos sócios para o negócio era criar um lugar que eles gostassem, já que sempre apreciaram fazer churrasco. O objetivo era ter um espaço onde pudessem comer churrasco, desfrutar de boa cerveja ou chopp e reunir amigos. No início, o plano era focar apenas em espetinhos. No entanto, a ideia evoluiu para incluir uma parrilla e outras opções, aumentando a variedade do cardápio.

Segundo os sócios, os pratos que mais têm saída na casa são o entrecot e o Cusco Véio, um Ka-Churrasco com vinagrete, queijo parmesão e espetinho. Além dos cortes de carne e Ka-churrascos, o bar conta com cinco opções de espetinhos, hambúrgueres e acompanhamentos. As carnes partem de R$ 42,00, enquanto os lanches custam a partir de R$ 38,90.

Na parte das bebidas, o chope pilsen é a estrela do local, custando R$ 18,00. Para quem prefere cervejas, o espaço conta com opções diversas de rótulos. O bar também tem uma carta de drinks clássicos.

O bar comporta até 66 pessoas sentadas, além de contar com um deck na parte externa. De acordo com os sócios, o movimento depende das atrações musicais oferecidas durante a semana. Os dias com mais movimento são os que contam com grupos de samba e pagode ao vivo. “Realizamos uma noite de pagode, onde havia 100 pessoas entre o ambiente interno e o deck na rua”, celebra Luciano. O bar tem promovido noites de samba uma vez por semana, mas ainda está em fase de organização de agenda.