Café que une cultura mineira e norte-americana terá segunda unidade em Porto Alegre

o casal se prepara para abrir o segundo ponto do negócio, que segue com foco em cafés gelados e pães de queijo. Quando estavam abrindo as portas do primeiro negócio, os empreendedores à frente do café Uai Why , Claudenir e Kylie Ferreira, aguardavam ansiosamente a chegada de Vicente, filho do casal. Pouco mais de um ano depois do início da operação, e agora com o Vicente nos braços,

Localizado na rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, o novo café ainda está em fase de obras e a expectativa é que a inauguração ocorra na segunda quinzena de outubro. Kylie, natural de Illinois, nos Estados Unidos, e Clau, do interior de Minas Gerais, não esperavam que a mistura cultural de ambos resultasse em um negócio consolidado no Sul do Brasil.

Focada em pães de queijo recheados e cafés gelados, a primeira loja, instalada no Bom Fim, viralizou logo que abriu, em agosto de 2023, e atraiu muitos visitantes. Onze meses após a inauguração, as obras para a segunda unidade da Uai Why começaram.

“A proposta é testar um novo modelo, um novo formato de loja com foco no takeaway, mas ainda dentro dos conceitos que temos na loja principal”, explica Clau, afirmando que ambos estavam em busca de lugares para apostar nesse novo modelo. “Chegamos a avaliar um ponto na Carlos Gomes e outro na Zona Sul, mas recebemos uma proposta de parceria”, explica o empreendedor.

A nova unidade está integrada ao salão de beleza Cooper, localizado na rua Padre Chagas, n° 347. O café ocupará toda a área da frente do estabelecimento, além de dois decks na rua. Segundo os empreendedores, a parte interna e a cozinha serão menores do que a loja matriz, mas os decks externos possibilitam um espaço maior.

Cafés gelados e pães de queijo são o foco da operação EVANDRO OLIVEIRA/JC O cardápio da segunda loja será mais enxuto na parte dos pães de queijo, e a produção será concentrada na primeira unidade. “No novo ponto, será mais o que estiver disponível no balcão. Aqui, se algum cliente pede um sabor de pão de queijo que já acabou, conseguimos preparar, mas, como o espaço de cozinha da nova loja é menor, não teremos a mesma possibilidade”, detalha Kylie. Pelo mesmo motivo, os empreendedores decidiram investir em refrigeradores maiores para armazenar uma quantidade maior de produtos, que serão assados na hora. O s sócios afirmam que a ideia é seguir expandindo a marca através de unidades próprias. “Um ano é pouco ainda para pensar em franquear um negócio. Acho que já estamos arriscando em abrir uma segunda unidade , mas foi uma proposta que fez muito sentido. A ideia é seguir com os pés no chão, construindo pouco a pouco ”, pondera Clau.

A Uai Why se prepara para apostar no delivery, além de preparar um espaço nas duas unidades reservado para o takeaway. “Queremos implementar em ambos, pois nossa operação é muito focada no atendimento presencial”, comenta Clau. “E é um formato que a gente quer começar a testar”, completa Kylie. O casal já começou a estudar a criação de uma marca própria de cafés.

A expansão do negócio tem como consequência um aumento na equipe de funcionários. Os empreendedores entendem isso como um desafio. A nova loja poderá ser gerenciada através da intercalação dos funcionários atuais, pois a empresa já possui um time bem estruturado e experiente. “Foi algo que demorou muito para ser construído. Atualmente, temos uma equipe maravilhosa, todo mundo se ajuda. Essas pessoas vão poder instruir quem vai entrar”, aponta o empreendedor.

Agora mais experiente, o casal já consegue ter uma gestão financeira mais sábia, especialmente, em relação às obras. “Da primeira vez, não tínhamos muito o conhecimento e seguíamos todas recomendações sem questionar, o que resultou em gastos maiores do que necessário. Agora, com a nova obra, fazemos mil orçamentos buscando soluções mais em conta”, compartilha Kylie.

Além da expansão, os empreendedores buscam promover novas experiências nos cafés, como eventos com DJs - as coffees parties -, tendência que vem se popularizando em Porto Alegre. Kylie observa um movimento do público buscando esse tipo de evento, com festas que não ocorrem à noite. “Fizemos um primeiro evento nesse estilo e atraiu um público muito diferente, gostamos."