Oito anos após fechar restaurante, empreendedor cria marca de alfajores em Porto Alegre

Oito anos após fechar as portas do seu primeiro negócio, Rafael Russi Campos voltou a apostar no empreendedorismo. Atualmente, o empreendedor está à frente da Estrela Dalva (@estreladalvaalfajores), marca de alfajores com produção em Porto Alegre. Atendendo, principalmente, cafeterias e restaurantes, o negócio começou a ser estruturado em fevereiro de 2024 e ganhou vida em junho do mesmo ano.

A Estrela Dalva conta com dois sabores de alfajores, o chocolate meio amargo e o chocolate branco. De acordo com o empreendedor, o projeto inicial é fundamentar bem esses dois sabores para depois ampliar as opções. “Quero começar a tentar coisas diferentes, um caramelo salgado talvez. Mas, por enquanto, acho importante consolidar bem a marca, conhecer e fazer o básico bem feito”, afirma.

produção mensal entre 2,2 mil e 2,5 mil alfajores, Rafael conta que, em fevereiro, começou os testes do produto. O início das vendas da marca, em junho, de acordo com o empreendedor, foi marcado pela facilidade nas vendas. Isso se deu porque, na época, a marca concorrente, e o mercado estava sem alfajor. Alfajores Estrela Dalva. Rafael Russi Campos. Empreendedor . GE TÂNIA MEINERZ/JC Com uma, Rafael conta que, em fevereiro, começou os testes do produto. O início das vendas da marca, em junho, de acordo com o empreendedor, foi marcado pela facilidade nas vendas. Isso se deu porque, na época, a marca concorrente, Odara , teve sua fábrica impactada pelas águas da enchente “Eu chegava para oferecer o meu produto e parecia que as pessoas estavam me esperando, porque não tinha alfajores para vender”, lembra. No entanto, essa situação mudou quando a concorrente voltou ao mercado, e a maioria dos estabelecimentos parou de comprar o alfajor do empreendedor, que precisou recalcular sua estratégia e focar em cafeterias e restaurantes. “Graças a Deus se recuperaram, mas foi o momento que tive que olhar para outras possibilidades”, explica Rafael.

A marca, presente em quase 60 estabelecimentos da Capital, atende cafeterias, restaurantes, empórios, algumas lancherias e bares. Além disso, a Estrela Dalva vende através do seu perfil no Instagram, onde a unidade custa R$ 8,00 e a caixa com oito alfajores R$ 64,00. “Nosso site está em construção para profissionalizar as vendas”, comenta Rafael, destacando que o alfajor é produzido de forma artesanal, com exceção dos biscoitos que são terceirizados.

Recalcular a rota

Antes da Estrela Dalva, Rafael esteve à frente do Aquavit, restaurante localizado na Cidade Baixa. Foram 17 anos de negócio, que, apesar de ir bem, apresentava alguns desafios. “Era uma operação muito grande, onde eu passava dia e noite dedicado a isso. Estava muito cansado e não estava mais satisfeito”, declara.

O ponto de virada foi quando, em dezembro de 2016, o estabelecimento foi assaltado. No episódio, Rafael foi atingido por um tiro. Este momento foi um divisor de águas em sua vida. Ele passou a questionar algumas certezas e buscar outros caminhos. O momento traumático selou o fim da operação.

“ O mundo, para mim, deu uma ruída naquele momento, então fui em busca de algumas respostas , de um caminho espiritual mais significativo”, conta o empreendedor, que se tornou terapeuta no período longe dos negócios.

Anos após deixar de empreender, Rafael entendeu que ser empreendedor estava no seu destino. Apesar disso, ele não queria mais estar à frente de uma operação do tamanho do primeiro negócio. “Em 2020, começou a me inquietar de novo essa coisa de empreender, mas não no ramo de restaurantes. Comecei a fazer pães artesanais. Os alfajores surgiram como um insight anos depois”, detalha.