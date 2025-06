Pizzaria argentina de bairro inspirada em Buenos Aires é novidade em Porto Alegre

O publicitário Marcelo Libel e o cozinheiro Cristobal Carrion, amigos que se conheceram trabalhando em restaurantes, decidiram se unir para colocar um sonho em comum em prática: abrir uma pizzaria que poderia ser encontrada nas ruas de Buenos Aires, principal referência gastronômica da América Latina para a dupla. Assim, surgiu a Muzza (@muzza.argentina), novidade no bairro Rio Branco.

“Um dia, o Cristobal disse ‘vou fazer uma pizza para ti’. Daí ele veio com a pizza mais incrível que eu já comi”, lembra Marcelo. O chef de cozinha é chileno e neto de um argentino que foi padeiro em Mendoza, cidade conhecida por sua produção vinícola. A experiência com massas e as raízes ligadas ao vinho são influências claras no cardápio da Muzza, que se diferencia das pizzarias tradicionais. “A gente tenta replicar aqui as pizzarias que têm lá. A diferença para as pizzas como a napoletana, por exemplo, é a massa. A argentina tem uma massa mais alta e bastante mussarela, bem mais do que estamos acostumados”, explica Marcelo.



Inaugurada em maio, a pizzaria já tem um carro-chefe, apesar do pouco tempo de operação. “A mais tradicional é a Muzza, que é com muito queijo, chimichurri e só. Na Argentina, essa também é muito popular”, afirma Cristobal. O chimichurri pizzero é utilizado na finalização do preparo. “É simples, mas é genial”, exalta Marcelo, explicando que a quantidade de massa e queijo faz com que os clientes fiquem satisfeitos com duas ou três fatias.



O fato de Porto Alegre ser a capital de um Estado vizinho da Argentina e ter uma aproximação cultural foi determinante para o negócio. “ O que tentamos passar é a cultura popular argentina de rua. Comida, bebida e música popular ”, resume Cristóbal. “Pizza, vinho e cúmbia”, brinca Marcelo.



Além dos ingredientes, como a mussarela, que é trazida da Argentina e tem características diferentes, como maior o teor de gordura, a Muzza também traz os hermanos na decoração. Num espaço pequeno, tudo é pensado para ser aconchegante. “O foco da arquitetura é o conforto do cliente. Isso é o principal para a gente. Conforto, hospitalidade e comida boa”, ressalta Cristobal.

Cristobal Carrion, proprietário da Muzza Pizzaria. TÂNIA MEINERZ/JC



Chama atenção as referências ao futebol espalhadas pelo espaço. Quadros do ex-jogador e ídolo nacional, Maradona, flâmulas de clubes do país e a camiseta do Racing Club, time tradicional de Avellaneda. “Na Argentina se respira futebol. Até os times pequenos, de bairro, lotam. Faz parte da cultura do argentino. E em Porto Alegre as torcidas cantam até as mesmas músicas de lá”, comenta Cristobal sobre as semelhanças culturais.



O início do negócio têm funcionado bem, especialmente levando em consideração a cautela adotada pelos sócios. “A Decidimos ir devagar nessa abertura, até por experiência de outros negócios. Não tem nada pior que ter fila de espera. Agora, se der um boom, já estamos prontos para atender todo mundo bem”, garante Marcelo.



Cardápio argentino

As pizzas que, segundo o cardápio, servem de duas a três pessoas, partem de R$ 65,00, e vão desde a clássica muzza até a fugazzeta, feita com massa dupla recheada com mussarela e cebola assada. Além disso, contam com entradas como empanadas e assados de provolone, a partir de R$ 18,00, panchos e sobremesas.



Nas bebidas, os destaques são os vinhos. Típicos da Argentina, brut, cabernet sauvignon e malbec estão presentes na carta da Muzza, que também oferece cerveja. “Vamos ter cerveja Quilmes e fernet em breve”, revela Marcelo.

A Muzza está localizada na rua Miguel Tostes, nº 995 TÂNIA MEINERZ/JC

Endereço e horário de funcionamento da Muzza



A Muzza está localizada na rua Miguel Tostes, nº 995, próximo à esquina com a avenida Protásio Alves. O horário de atendimento é das 18h às 23h, de terça a domingo. A pizzaria também trabalha com delivery pelo WhatsApp (51) 3273-5891 e por aplicativos.