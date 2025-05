Brunch o dia inteiro é aposta de nova cafeteria da Zona Norte de Porto Alegre

O bairro Passo d'Areia, na Zona Norte de Porto Alegre, recebeu em sua vizinhança um novo empreendimento em abril. O Bullé (@bullecafe) é uma cafeteria com uma proposta um pouco diferente: oferecer brunchs a qualquer horário . Por lá, o público pode consumir produtos artesanais e opções que contemplam todos os momentos do dia.



À frente do negócio está Rosy Mota. Responsável pela gestão do Bullé, ela explica os motivos que inspiraram a abertura do empreendimento. “Somos apaixonadas por café, tanto em viagens quanto em Porto Alegre, sempre frequentamos. Vivia no bairro Petrópolis e, após mudar para cá, percebi a carência na região, onde só havia shoppings. Sem nenhuma confeitaria próxima, entendemos como uma oportunidade de negócio", conta.

O amor pelos doces e pela bebida, de acordo com a empreendedora, a fez acreditar que este seria um bom investimento. “Encontramos este espaço enorme, onde poderíamos criar um local bem aconchegante. E a proposta é que que seja um ponto de encontro dos moradores do bairro”, complementa.



Rosy destaca que objetivo do brunch permanente no cardápio é estimular momentos de lazer para os moradores locais. “Diferente, não? Às vezes, as pessoas não estão interessadas em comer o de sempre, mas gostariam de fazer um lanche, compartilhar um momento com a família ”, exemplifica. Além disso, a empreendedora pontua que os preços elevados da refeição na região foram um ponto de partida para o modelo de negócio. “Buscamos uma formulação que fosse acessível a todas as pessoas. Então, também quebramos esse paradigma de só ter café pela manhã”, conclui.



No cardápio, há a opção de um brunch padrão, que conta com café passado, fatias de presunto, queijo e salame, waffles, fatias de pão de fermentação natural, brownies de chocolate, além de acompanhar porções de geleia de frutas vermelhas, manteiga e doce de leite. Para comer em dupla, a refeição sai por R$69,90. Ao longo do dia, itens opcionais do cardápio podem ser adicionados ao pedido, a fim de melhor atender o momento.

O café Bullé conta com cardápios itinerantes e café em refil para quem deseja trabalhar no local SARAH OLIVEIRA/ESPECIAL/JC



Como inspiração, Rosy cita cafés de fora do Brasil, onde, de acordo com ela, o formato já é tendência. “A juventude não frequenta tanto mais as baladas, possui novos valores. Nas nossas pesquisas, percebemos isso, o ponto de encontro não está mais centralizado na noite, mas nas atividades durante o dia ”, pontua.



Não obstante, a empreendedora tem a pretensão de implementar ao cardápio variações para datas comemorativas, como Dia das Mães, e, em breve, Dia dos Namorados. "Em outubro, criaremos um cardápio para o Dia das Crianças, especialmente pensado para elas", diz.

Cardápios sazonais, voltados às estações do ano, são propostas do Bullé, que devem ser colocadas em prática ainda neste ano. “Se está frio, podemos fazer fondue, por exemplo. Tudo que aquece o coração, essa é a ideia.” Outro diferencial do local está na produção artesanal dos produtos. Segundo a empreendedora, o brunch tradicional é o mais pedido da casa, mas opções como bolos e doces também fazem sucesso no menu.



Cardápios sazonais, voltados às estações do ano, são propostas do Bullé, que devem ser colocadas em prática ainda neste ano. "Se está frio, podemos fazer fondue, por exemplo. Tudo que aquece o coração, essa é a ideia." Outro diferencial do local está na produção artesanal dos produtos. Segundo a empreendedora, o brunch tradicional é o mais pedido da casa, mas opções como bolos e doces também fazem sucesso no menu.

Falando sobre o público-alvo, Rosy destaca que o negócio possui, ainda, a pretensão de impactar a vizinhança que busca por um local para trabalhar. "Para quem quer fazer uma reunião, mudar de ambiente, e precisa de internet e café, temos aqui. Possuímos um combo especial de café em refil para esses casos", explica.

Local e horário de funcionamento do Bullé

O empreendimento fica na avenida João Wallig, n°563, no bairro Passo d'Areia. De terça a sexta-feira, as portas do Bullé focam abertas das 14h às 19h30min, e aos fins de semana, das 10h às 19h30min.