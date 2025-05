Clássica confeitaria de doces de Pelotas começa a operar no Bom Fim

O sonho da expansão da doceria Casa de Pelotas , de Porto Alegre, vinha sendo cultivado há anos pelos empreendedores Márcia Carvalho e seu filho Álvaro Porepp, e foi realizado nesta última quarta-feira (21), no bairro Bom fim.

A abertura da unidade, de acordo com Álvaro, foi um sucesso. Ele conta que às 12h os clientes já iam se aproximando da calçada da loja. Às 13h30min, a Casa de Pelotas abriu as portas, lotando o novo espaço. “Eram umas 20 pessoas. Já no começo, encheu aqui. Foi uma corrida, mas foi bonito”, diz.



Desde 2014, a confeitaria carrega a cultura da região Sul do Estado em seu ponto na Cidade Baixa, que continuará funcionando. As enchentes do ano passado reacenderam a urgência de ampliar e diversificar os locais de atendimento para os empreendedores. Foi em outubro que mãe e filho decidiram retomar o plano de crescimento. Com o mesmo formato compacto da unidade original, a nova Casa de Pelotas mantém a proposta de oferecer doces tradicionais e criações autorais.

LEIA TAMBÉM > LISTA: Cinco cafés viralizados para conhecer em Porto Alegre

Nesta semana, mãe filho abriram definitivamente as portas do número 620 da Fernandes Vieira. Álvaro conta que a experiência de inauguração da unidade foi muito distinta daquilo que já conheciam ou esperavam. "Acredito que seja o tempo de história, já conhecer as pessoas, ter criado contatos próximos. Veio muita gente conhecida prestigiar, ganhamos buquê, ganhamos quadro, cartas, ganhamos uma aquarela que uma amiga fez de mim aqui, no novo espaço . Foi algo que me perguntava, ‘eu vivi isso?’, foi diferente de tudo que já presenciei”, conta Álvaro, emocionado.



Segundo ele, a região possui uma fama hospitaleira, que está se concretizando. "Foi uma coisa muita bonita, ver a vizinhança acolhendo, perguntando, chegando, uma enorme receptividade – que já existia, mas foi ainda maior quando abrimos", descreve.

LEIA TAMBÉM > Com 23 anos de história, loja de quadrinhos é referência na Zona Norte de Porto Alegre

Local e horário de funcionamento

Em soft opening, a Casa de Pelotas está em funcionamento das 12h às 19h, de segunda a sábado. Neste primeiro domingo (25), o espaço não abrirá, a fim de uma melhor organização do fluxo da operação, de acordo com os empreendedores.



Álvaro pontua que, neste momento, a doceria contará com horários flexíveis, sem abertura e fechamento pontuais. “A decisão foi tomada para atendermos com a melhor qualidade possível e para nos adaptarmos ao espaço novo”, afirma.