Clássica confeitaria de doces de Pelotas se prepara para abrir nova unidade no Bom Fim

Sarah Oliveira

21 Março 2025

A Casa de Pelotas contará com uma nova unidade, mantendo o cardápio e formato tradicionais da doceria

Os empreendedores Márcia Carvalho e seu filho Álvaro Porepp se preparam para a expansão da clássica Casa de Pelotas. Desde 2014, a confeitaria vende e carrega a cultura da cidade da região Sul do Estado em um ponto na Cidade Baixa. Hoje, os dois trabalham na etapa final da obra de uma nova unidade que será localizada no bairro Bom Fim. Álvaro pontua que casa da Cidade Baixa será mantida, mas que o crescimento da marca era um sonho. Em 2023, a Casa de Pelotas abriu uma cozinha de produção, que ainda era pequena e não oferecia todo o suporte que os empreendedores desejavam. Na época, Álvaro e Márcia foram em busca de um espaço no Bom Fim, com a ideia de que, com o tempo, se tornasse uma nova unidade. Mas o empreendedor conta que fez projeções de demanda, fluxo de pedestres, negócios próximos, vantagens e desvantagens e concluíram que o ponto não era o que buscavam. Com os planos de expansão pausados, a Casa de Pelotas investiu em continuar evoluindo a sua produção. E de 2023 até aqui, a doceria aumentou muito o seu mix de produtos, de acordo com Álvaro. “Foram dois anos de trabalho, fomos aprendendo na prática. Mas ano passado, após a enchente, fiquei muito preocupado em termos uma loja, a nossa fonte de renda, em um lugar com grande risco de alagamento”, conta. Assim, a ideia de abrir uma nova unidade cresceu novamente. Passados meses do evento climático, foi em outubro que os empreendedores decidiram que era o momento de planejar o crescimento definitivamente. A busca pelo novo ponto foi à moda antiga: visitando os bairros e batendo de porta em porta. E foi no Bom Fim que mãe e filho encontram um novo lar para a Casa de Pelotas. Álvaro conta que foi assim a escolha pelo espaço na Cidade Baixa, em 2013, os dois andaram pela vizinhança até encontrar o local ideal e, hoje, a história se repetiu. LEIA TAMBÉM > Com prato do dia, restaurante pretende levar comida vegana e acessível ao público “Em outubro saímos caminhando, já tínhamos a ideia de quais quadrantes do bairro desejávamos. Encontramos um local que estava sendo ocupado por um comitê político, pois era período eleitoral. Entramos em contato e tudo aconteceu muito rápido. Em questão de dias estávamos assinando o contrato”, descreve. Os empreendedores afirmam que será uma loja pequena, no mesmo formato já conhecido pela Cidade Baixa. “Achamos que o Bom Fim é um bairro tradicional e que conversa com a nossa marca e identidade, pois trabalhamos com doces tradicionais.” Álvaro explica que o ponto que será ocupado pela loja foi um prédio comercial, que já contou com lojas e escritórios, e que, nos seus primórdios, já foi desde um consultório de dentista até franquia de açaí. “Descobrimos que o local não tinha tomadas, elétrica para comercial e muitas separações. Derrubamos tudo”. Além de manter o clássico, permanecendo como uma confeitaria que trabalha com doces tradicionais e cria doces autorais, para o Bom Fim, os empreendedores possuem um desejo futuro: oferecer brunch. “O Bom Fim tem uma característica de movimento pela manhã. Logo cedo o pessoal está caminhando, tomando café fora. E acho que será muito legal e com uma personalidade nossa”. Nova unidade do empreendimento será localizado no Bom Fim CASADEPELOTAS/DIVULGAÇÃO/JC Mas Álvaro pontua que com o período de obras acontecendo, não há como estipular a chegada de novidades no cardápio. Hoje, o grande foco dos empreendedores é a abertura, que tem previsão para a segunda quinzena de abril. A respeito da recepção da nova vizinhança e futura clientela, Álvaro descreve que tudo está sendo muito bonito. “No início, não havia muito movimento ao redor da obra, depois os moradores passaram a parar e perguntar o que vai abrir e ficavam felizes em saber que será uma nova Casa de Pelotas. Eu encontrei vários clientes que moram no bairro, o que me aliviou. Foram muitos encontros, e muito incentivo”, conta esperançoso. Quem olha o número 620 da Fernandes Vieira, ainda não visualiza como será o novo empreendimento, mas uma plaquinha em frente à obra já dá as boas-vindas ao bairro. “O Bom Fim tem comercio consolidado, as pessoas vivem o bairro. É um bairro vivo e quando surgem propostas, o pessoal abraça. O Bom fim tem essa fama de abraçar os seus lugares e eu acho que isso é real”, conclui. LEIA TAMBÉM > Dia Mundial Sem Carne: crescimento de negócios veganos em Porto Alegre