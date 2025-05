Com 23 anos de história, loja de quadrinhos é referência na Zona Norte de Porto Alegre

Há mais de 20 anos, a Tutatis é uma referência em venda de histórias em quadrinhos na Zona Norte de Porto Alegre. Edie Ferreira da Silva Junior, de 61 anos, é o administrador à frente do negócio. A ideia de abrir veio quando, em 2001, a clássica loja do segmento Planeta Proibido fechou na região. Edie, que era cliente do empreendimento, então, resolveu apostar ele mesmo no nicho e inaugurou a Tutatis em 2002 na avenida Assis Brasil.

“Aquela era praticamente a única loja nesse estilo, especializada em quadrinhos. Mas, na época, eu ainda tinha outro trabalho, então quem cuidava era minha esposa e os funcionários. Hoje, aposentado, eu me dedico à loja totalmente”, conta.



O nome Tutatis é uma referência ao deus celta da saga de quadrinhos Astérix. No universo criado por René Goscinny e Albert Uderzo, a expressão é usada pelos gauleses para representar surpresa, espanto ou até mesmo indignação, como uma alternativa à expressão "Pelo amor de Deus".



“ Haviam muitas bancas de revista, era incrível . Não é exagero dizer que a cada quadra tinha uma banca, dividindo espaço com os jornais. Mas, falando da nossa loja, o foco sempre foi vender quadrinhos que não costumavam sair nas bancas”, rememora.



Edie explica que a Tutatis priorizava as produções independentes, com tiragens baixas, que correspondem a até 2 mil exemplares para todo o País. De acordo com ele, existia em torno de 10 lojas no Brasil que, juntas, realizavam uma cotização para adquirir os produtos na época.



“Era uma coisa que só se tinha em loja. Hoje, com a internet, não existe mais esse diferencial. Posso dizer que o destaque que temos agora é manter as publicações em estoque. Normalmente, as edições ficam nas lojas por 30 dias e são recolhidas, aqui segue”, explica.



E para quem é um consumidor apaixonado pelos quadrinhos, o modelo de negócio de Edie é precioso, afinal, garante que colecionadores encontrem publicações diversas e já fora de circulação no mercado. “Algumas pessoas também querem se desfazer de títulos e sempre aparecem edições diferenciadas , porque também vendemos usados”, pontua Edie.



A Tutatis é um negócio raiz que inovou desde o início de sua trajetória. O empreendedor conta que logo no começo do processo de popularização da internet, a empresa abriu uma loja virtual. “Funcionava legal, mas como eu mantinha outro emprego, chegava em casa às 19h, revisava os pedidos e os organizava, para voltar a trabalhar cedo no outro dia. Não conseguimos seguir, mas acredito que fomos umas das pioneiras”, esclarece.



Ele explica que, atualmente, permanecem fornecendo títulos para todo o País, mas por meio do WhatsApp. Toda a semana, o empreender publica nas redes as edições novas que chegam na loja, que podem ser reservadas pelo contato.

“ Vendemos toda a semana para fora do Rio Grande do Sul, para o Norte e Nordeste . Porém, com o advento da Amazon, a saída mudou muito. Por exemplo, eram vendidos 30 ou 40 exemplares por mês de cada, agora, passou a ser três ou quatro”, contabiliza.



Edie discute a profunda modificação no mercado editorial após a chegada da Amazon ao Brasil. A marca é uma gigante do e-commerce, considerada uma das maiores loja virtuais do mundo. Além de ser um marketplace, onde outros vendedores podem expor seus produtos. O efeito recai sobre empreendimentos como o de Edie pelo foco em vendas de livros que o e-commerce possui.



“Não conseguimos competir com o preço, pois ganhamos uma margem da distribuidora de Porto Alegre de 25%, enquanto a Amazon oferece 30, 35, 40% de desconto, o que é inviável para nós. Assim, passamos a vender usados aqui e é o que está sustentando a loja”, esclarece.



A respeito da relação do público com a leitura ao longo do tempo, ele conta que percebe uma transição no interesse do consumidor. Enquanto as gerações anteriores eram aficionadas pelos super-heróis, as gerações atuais buscam, principalmente, pelos mangás - histórias em quadrinhos de origem japonesa, com características únicas que as diferenciam das narrativas ocidentais. “Inclusive pelo aumento de lançamento de animações dessas histórias. Percebemos que há títulos que, com anos de lançamento, passam a ser muito procurados depois de suas séries animadas, além dos festivais que acontecem na cidade."



Refletindo sobre os próximos anos da Tutatis e do mercado empreendedor editorial, Edie não percebe um futuro muito promissor para o nicho. "Aqui, nos mantemos porque gostamos. Infelizmente, não visualizo muitos caminhos a partir das mudanças que vieram pelo meio digital", diz. Porém, com a consolidação que a loja possui na região, o empreendedor conta que além de clientes, formou amigos ao longo dos anos. "Mesmo neste cenário, temos clientes de 8 a 80 anos. Idosos que continuam comprando, e clientes que vem aqui desde o início da loja. Uma vez ao mês, os clientes antigos se reúnem e vamos fazer um almoço."

Além disso, parte do sucesso da loja é atribuído, de acordo com Edie, a um recepcionista mais do que especial: o gato laranja Fred. Basta atravessar a fachada da loja para encontrar uma espacinho dedicado ao mascote, que, dócil, passa os dias entre os corredores e prateleiras de quadrinhos.



“O Fred pareceu no meu apartamento perdido, ligamos para uma pessoa que fazia o serviço de acolhimento e encaminhamento para a adoção. Um mês depois, me ligaram dizendo que ele tinha o vírus FeLV e que seria difícil encontrar um lar”, conta. Aos fundos da loja, há um grande pátio, onde o gato mora e, hoje, vive feliz e atraindo a clientela.

Endereço e horário de funcionamento da Tutatis

A Tutatis está localizada na avenida Assis Brasil, n° 582, no bairro Passo d'Areia. As portas estão abertas de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h30min, e das 10h às 14h aos sábados.