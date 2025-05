Novo bar do Centro Histórico pretende fomentar a cena do samba na região

Buscando fomentar a cena do samba no Centro Histórico, inaugurou, na rua Coronel Genuíno, o bar Na Praça. O estabelecimento é comandado por Rafael Santos Medeiros que, durante anos, atuou no comércio e viu a possibilidade de apostar no empreendedorismo. O Na Praça, anteriormente localizado em próximo à Usina do Gasômetro, mudou de endereço, pois, de acordo com o empreendedor, o antigo espaço era menor e não comportava o público que frequentava o bar.



“Inaugurei o primeiro ponto em agosto do ano passado e vi a oportunidade de fazer rodas de samba aos domingos, que reuniam cerca de 50 pessoas”, comenta o empreendedor. De acordo com Rafael, devido a grande concentração de clientes ele optou por apostar em um ponto maior. Além disso, o receio de uma nova enchente também motivou a mudar de endereço.



Após oito meses de operação, Rafael encontrou o endereço que anteriormente era ocupado pela 4Beer, mas que também já foi um ponto de encontro de samba e de feijoada. “ O Boteco Natalício funcionou aqui por anos. É um ponto que tem uma história de sucesso muito bonita e quero resgatar isso . Só que precisa de maturação, nada é da noite para o dia dia”, admite o empreendedor.

Em um mês, Rafael realizou a mudança de endereço. O estabelecimento já estava reformado, pronto para ser ocupado, mas o empreendedor investiu em uma nova bancada, mesas de sinuca e de ping pong que ficam à disposição dos clientes. “Durante a semana, quando não tem evento, as mesas de jogos chamam um público universitário, os alunos do Senac, que fica aqui na esquina, e a própria vizinhança. Vem desde idosos a jovens jogar aqui. Às vezes, tenho que correr o pessoal, porque ficam até depois do bar fechar”, comenta.

No dia 8 de junho, irá ocorrer a primeira roda de samba do novo espaço. O evento acontecerá a partir das 11h com um churrasco coletivo e samba ao vivo. “Cada um pode trazer sua carne e vamos assar para o público que consumir no local”, detalha. A ideia é que, após o evento, nas sextas e nos sábados ocorra samba ao vivo no bar. Rafael resolveu investir em mesas de jogos no novo bar JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC Para as próximas semanas, o foco principal do negócio é o samba.. O evento acontecerá a partir das 11h com um churrasco coletivo e samba ao vivo. “Cada um pode trazer sua carne e vamos assar para o público que consumir no local”, detalha. A ideia é que, após o evento, nas sextas e nos sábados ocorra samba ao vivo no bar.

Segundo Rafael, entre os principais desafios do novo ponto está a fidelização dos novos clientes. “Alguns clientes que eu tinha no outro ponto vêm aqui, só que lá tinha um público diferente, mais velho”, comenta o empreendedor, afirmando que o público atual é composto por diferentes perfis, mas com uma predominância de jovens. “Estou construindo tudo como se fosse do zero.”

Outro ponto destacado por Rafael é o horário de funcionamento. “Tenho que baixar as portas à meia-noite e não posso passar das 22h com música. O pessoal que tem o costume de sair mais tarde já não consegue aproveitar. Estou abrindo um estabelecimento na contramão do que está acontecendo na Cidade Baixa e no Centro Histórico, mas vamos ser resilientes”, afirma.

O cardápio do novo local é composto por comidas de boteco, como batata e polenta frita e pastéis. As cervejas partem de R$ 12,00 e os drinks prontos a partir de R$ 15,00. O empreendedor comenta que, para impulsionar o negócio, ele se inscreveu recentemente no Comida de Buteco 2026. “Isso também vai ajudar a movimentar bastante”, afirma.

Endereço e horário de funcionamento do Na Praça

O bar Na Praça está localizado na rua Coronel Genuíno, nº 2017, no Centro Histórico. O estabelecimento opera por enquanto, de segunda a sábado, das 18h à meia-noite.