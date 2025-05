Com curadoria de moda e rótulos locais, bar de vinhos abre em Porto Alegre

Júlia Fernandes

27 Maio 2025

O Península conta com rótulos selecionados pela empreendedora Sophia Andrade, editora da revista Gula

Inaugurado há três semanas, o bar Península é o novo empreendimento voltado a vinhos em Porto Alegre. Com uma carta enxuta e rotativa, os rótulos são selecionados pela empreendedora Sophia Andrade, editora da revista Gula, dedicada ao universo da gastronomia. O pequeno estabelecimento é inspirado em restaurantes de Lima, no Peru, e Nápoles, na Itália, locais visitados pela empreendedora. O piano antigo na lateral da entrada do estabelecimento é um dos protagonistas do espaço. Segundo Sophia, seu avô, Pedro Bichels, foi o primeiro afinador de piano de Porto Alegre. Além disso, Pedro foi o primeiro empreendedor da família, servindo de inspiração para a neta. “Meus pais são professores, funcionários públicos. Meu avô foi o único que empreendeu na família”, relata. Piano do avô da empreendedora, que compõem o espaço do Península, bar de vinhos BRENO BAUER/JC Pós-graduada em enologia, a empreendedora comenta que por trás da proposta existe uma ideia de apresentar vinhos mais selecionados. “A galera mais nova começa a beber vinhos mais populares e está tudo certo, mas sabemos que é uma produção em massa, de grande escala. Você não vai conseguir, de fato, provar e sentir tudo ali naquele vinho”, comenta, afirmando que a ideia não é comercializar vinhos pensando em volume, mas sim em qualidade. Desde criança, Sophia subia a Serra Gaúcha com a família, onde conhecia os pequenos produtores de vinhos. “Até hoje, sinto aquele cheiro do subsolo, com vinho, pedra e madeira”, lembra. Antes de adentrar o universo da gastronomia, a empreendedora fez faculdade de Moda e, em 2014, abriu seu primeiro negócio, um escritório de moda que prestava consultoria de comunicação para algumas marcas da Capital. “O negócio seguiu até 2017, quando fui morar em Porto, em Portugal . Já era editora de moda e cheguei a escrever para algumas revistas de lá, como a Glamour e a revista Elle”, conta Sophia, que entrou na gastronomia e seguiu como editora do segmento após a mudança para Nápoles, na Itália. “Na realidade, desde sempre empreendi. Desde o escritório de moda até as pautas freelancer”, ressalta. No meio da pandemia de Covid-19, Sophia retornou para Porto Alegre, já atuando como editora da revista Gula, onde escreve sobre a gastronomia do Sul do País, especialmente da Serra Gaúcha, e do Uruguai. “Sempre pensei ‘estamos no pé da Serra e somos a Capital da cervejaria artesanal, não do vinho. Sempre frequentei bares de vinhos e pensava ‘por que não é a capital do vinho, de fato?’”, comenta ela, afirmando que o bar Península sempre existiu na imaginação, com a finalidade de unir vinho, um pouco de moda e gastronomia. “Nunca deixei de gostar de escrever sobre moda.”