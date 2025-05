Empreendedores do Agulha apostam em novo bar com estúdio de rádio nos túneis do Shopping Total

Júlia Fernandes

23 Maio 2025

Após serem impactados pelas enchentes de maio de 2024 e encerrarem sua operação, o Agulha, bar antes localizado no 4º Distrito, entra em nova fase inaugurando um novo projeto em um prédio centenário e pouco frequentado pelos porto-alegrenses: os túneis no subsolo do Shopping Total. A Rádio Agulha abriu as portas oficialmente na terça-feira (20). Com um estúdio de uma rádio web instalado em meio a um bar, o espaço pretende ser um veículo de divulgação da cena musical de Porto Alegre, além de trazer um cardápio e carta de drinks variados. O prédio tombado pelo patrimônio histórico de Porto Alegre, onde a Rádio Agulha opera, foi inaugurado em 1911 e já abrigou as cervejarias Bopp, Continental e Brahma. O espaço que conta com duas áreas internas e uma externa, em frente à chaminé - que em breve também fará parte da operação -, tem capacidade para 200 pessoas. À frente da concepção do novo projeto estão Eduardo Titton, Mauro Dorfman, Camila Santos e Marcélo Ferla. “Com o fechamento do Agulha, ofereceram para o Eduardo o espaço no Total. Começamos a discutir as possibilidades de construir um novo bar. O Agulha é a base desse nosso novo negócio”, explica Marcélo, responsável pela coordenação da rádio. Apesar de seguir com os pilares do negócio que operou por sete anos no 4º Distrito, os empreendedores ressaltam que a Rádio Agulha é um novo projeto. “Ele nasce com o mesmo espírito do Agulha, porém com outra proposta. O Agulha foi uma ideia de 10 anos atrás, e que prosperou durante esses anos todos até o desastre da enchente. Não faria sentido usar uma ideia de 10 anos atrás em um negócio em 2025”, explica Mauro.A rádio online é a protagonista do empreendimento. Com uma programação variada, a rádio tem a ideia de irradiar a cena musical da cidade para a própria comunidade local, mas com a possibilidade de chegar em qualquer lugar do mundo, já que a programação pode ser acompanhada através de um site e aplicativo. A rádio opera das 12h às 18h, com uma programação de músicas selecionadas e, a partir das 18h até a meia-noite, a programação é ao vivo comandada por Marcélo e a Bruna.Os apresentadores irão receber no estúdio DJs com sets ao vivo, seletores musicais, entrevistas com convidados especiais, audições, entre outras ações inseridas dentro da grade da rádio. “A Dora Morelenbaum, por exemplo, fez a audição do disco solo dela. Ouvimos todas as músicas e comentamos sobre a obra. O estúdio da rádio serve quase como o palco, de alguma forma”, reflete Marcélo, afirmando que o espaço contará com a divulgação da agenda cultural de Porto Alegre e entrevista com artistas. Enquanto a programação ao vivo acontece, tudo é transmitido para o salão do bar. “Acho que essa é a grande magia. As pessoas bebendo, curtindo o bar e, ao mesmo tempo, experienciando o astral da rádio”, destaca Mauro. De acordo com os idealizadores, o novo bar busca dar mais ênfase no cardápio e na carta de drinks. Com um cardápio exclusivo, assinado pela dupla de chefs Leo e Lili, do Mandarinier, a ideia é atender desde uma entrada e petiscos até uma refeição completa. Bocaditos de camarão, bolinhos de lentilhas e pizzas estão entre as opções do menu, que variam entre R$ 19,00 e R$ 63,00. Os drinks autorais são concebidos pela bartender Alice Guedes, e custam a partir de R$ 27,00. Além de drinks, o bar oferece opções de vinhos, chopes e cervejas. Para aqueles que buscam programação para o fim de tarde, o espaço operará também como um café, com um cardápio composto por cafés especiais. Indo contra a corrente de podcasts, a ideia de apostar em uma rádio web acompanha a tendência de um movimento que ocorre fora do País. Com foco em música nacional, a proposta da Rádio Agulha é combinar o tradicional com a nova MPB. Marcélo veio da rádio e atuou como gerente artístico da rádio Ipanema. “A nossa rádio não tem um algoritmo e tem a ideia de quebrar o algoritmo. Quando trazemos os DJs, as audições ao vivo, é algo bastante contemporâneo. A Sensual Radio faz isso aqui, a The Lot Radio faz isso em Nova York. Então, ao mesmo tempo que é tradicional, somos uma rádio completamente nova”, comenta ele. A estrutura do estúdio permite que ele seja aberto para o bar quando preciso, possibilitando que os dois espaços se misturem. “Você tem uma rádio, um espaço de convivência, de se encontrar, de conversar, de comer e beber, de ouvir música boa e de ouvir a rádio funcionando ao vivo”, afirma Mauro. O novo local também conta com um pequeno auditório, voltado para apresentações menores. Sobre apostar em uma nova operação, após serem fortemente impactados pelas enchentes, Mauro salienta que a cena da música e do empreendedorismo em Porto Alegre é movida pela determinação. “Temos a convicção de que a cena musical e cultural de Porto Alegre tem uma vitalidade incrível. Temos o propósito de participar, promover e enriquecer a cena musical da Capital, divulgando, inclusive, outros estabelecimentos”, completa Marcélo.