Após sete anos, bar focado na cultura e na música fecha no 4º Distrito

03 Junho 2024

O Agulha anunciou, através das redes sociais, o fim de sua operação

Criado em 2017 com o objetivo de ser um palco para artistas locais e emergentes de todo País, o Agulha anunciou, na última sexta-feira (31), o fim de sua operação. A notícia foi oficializada através das redes sociais do empreendimento, após o local ter sido diretamente afetado pelas enchentes que assolam o Estado desde o início do mês de maio. O espaço de 350m² que tinha como objetivo ser uma mistura entre casa de shows e bar, sem deixar de lado a coquetelaria e a gastronomia, era localizado no bairro São Geraldo, uma das regiões de Porto Alegre mais afetadas pelos alagamentos. Segundo os sócios, a sede passou mais de duas semanas submersa e isso resultou em incontáveis prejuízos.