Contraturno escolar para desenvolver a criatividade das crianças longe das telas é novidade em Porto Alegre

Criado em março deste ano pela publicitária Amanda Michelini, o Clubinho Secreto é um espaço pensado para receber crianças criativas no contraturno escolar. Num espaço montado em uma casa, o local conta com vários ambientes de estímulo à arte, com atividades que vão desde as manuais até teatro e dança, além de um pátio amplo, que tem até uma tirolesa, para que as crianças possam brincar livremente. A identificação com o lugar foi instantânea. “Cresci num condomínio que tinha só oito casas, então minha infância foi brincando com outras crianças, e a casa me lembrou muito essa fase”, comenta Amanda.



A publicitária conta que a inspiração para a criação do Clubinho Secreto veio de um espaço que ela sentia falta na infância. “As crianças têm muito estímulo à arte até a escolinha. Quando entram no Ensino Fundamental, isso diminui muito. Tem inglês, esporte, mas, desde criança, sinto falta disso, porque não gostava de esporte”, conta Amanda, que pensou cada espaço da casa com a diretora de arte Letícia Bueno. “Ela abraçou a ideia comigo, desenvolvendo sala por sala, foi muito importante”, exalta.

Amanda destaca o desejo de proporcionar às crianças o sentimento de viver a infância plenamente. “Fui uma criança criativa e não me sentia encaixada em vários ambientes, principalmente na escola, então criei um espaço para essas crianças serem elas mesmas. Elas já estudam de tarde, então, de manhã, têm que brincar, ter essa liberdade, como se estivessem realmente no clubinho delas”, explica.



O uso de celulares e telas em geral é um fator determinante para a diminuição do estímulo das crianças às artes, segundo Amanda. “Luto muito contra as telas. Aqui, não pode celular, claro, mas as crianças nem buscam, porque tem tantas outras coisas para fazer que elas vivem a infância de verdade. As memórias das crianças estão cada vez mais raras, porque elas passam muito tempo nas telas. O que tu vais lembrar das telas? Falta ter experiências, vivências, isso é muito especial”, reflete.



De acordo com Amanda, o objetivo de proporcionar interação entre as crianças funciona muito bem. "Teve um exemplo de uma criança que fazia o contraturno na escola mas não estava se adaptando, e aqui deu supercerto, os professores elogiaram bastante o comportamento. Um outro menino que a mãe relatava que tinha dificuldade de socializar e aqui se sente acolhido", exemplifica.

O espaço do Clubinho é amplo, com pátio e ambientes externos para as crianças DENER PEDRO/ESPECIAL/JC

A ideia do Clubinho Secreto já existia há bastante tempo, mas Amanda não encontrava tempo para colocá-la em prática. Trabalhando com produção de elenco para ações publicitárias, só conseguiu ter uma pausa durante o período das enchentes, já que muitas produtoras vêm de fora do Rio Grande do Sul. “Continuo produzindo elenco porque gosto e ainda não tenho retorno financeiro com o Clubinho, então estou trabalhando o tempo todo. Mas aqui com as crianças é tão bom que nem parece trabalho”, brinca.



O público do Clubinho Secreto são crianças entre 4 e 10 anos e as turmas têm como temática arte e criatividade, dança e teatro. O espaço recebe no máximo 10 crianças por turma e, por enquanto, os encontros acontecem de segunda a quinta-feira. “Quero poder abrir turma sexta-feira e ampliar para o horário da tarde, mas ainda não temos demanda suficiente para isso”, justifica Amanda. As crianças podem chegar a partir das 8h e saírem até 12h. “Temos atividades específicas das 9h30min às 11h, o resto é tempo livre para eles brincarem”, complementa. Todas as atividades são acompanhadas por profissionais.



Nos fins de semana, o Clubinho Secreto promove oficinas. No sábado, o foco são as crianças menores, que vão acompanhadas dos pais. "Começa com dança e teatro, depois vamos para a salinha de arte para fazer uma atividade manual, e a gente encerra com um chazinho aqui no pátio. É delicioso", garante Amanda. Já no domingo, o Clubinho funciona das 14h às 19h e é voltado para crianças maiores, para que os pais possam deixá-las por lá. "Estas crianças não são necessariamente das turmas, é avulso, então também é uma oportunidade legal para conhecerem", sugere.

Mesmo com pouco tempo desde a abertura do Clubinho, Amanda conta que já desenvolveu um laço com os pequenos. "A maioria chega na hora de sair e não quer ir embora. Tem um menino que está desde o começo e ele fala 'tia Amanda, eu te amo!'. Isso faz tudo valer a pena, porque é verdadeiro. Não tem melhor retorno do que saber que estou criando uma memória na infância de uma criança ", ressalta.

O Clubinho Secreto é pensado para estimular a criatividade nos pequenos DENER PEDRO/ESPECIAL/JC

Como encontrar o Clubinho Secreto



O Clubinho Secreto fica localizado na rua João Abbott, nº 274, bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Matrículas, oficinas e outras informações podem ser consultadas no Instagram (@meuclubinhosecreto).