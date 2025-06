Com proteína do ovo, marca gaúcha lança linha de suplementos zero lactose e sem glúten

Júlia Fernandes

02 Junho 2025

A Uêvo faz parte do Grupo Solar, que além da nova marca de suplementação é composto pela Naturovos, maior produtora de ovos do Sul do Brasil

Com a proposta de democratizar o acesso à proteína por meio de uma suplementação sem adição de lactose e glúten, e produzida a partir da proteína do ovo, a marca de Salvador do Sul, Uêvo, chegou ao mercado gaúcho no dia 19 de fevereiro, Dia do Esportista. A Uêvo faz parte do Grupo Solar, fundado há 58 anos no Rio Grande do Sul. Além da nova marca de suplementação, o grupo também é composto pela rede de Lojas Solar e pela Naturovos, maior produtora de ovos do Sul do Brasil.“A data escolhida para lançar a marca foi justamente para que ela chegasse ao mercado em um dia que fizesse ainda mais sentido”, comenta Marcelo Carvalho, gerente de marcas da Uêvo.Atualmente, a Naturovos seleciona mais de 4 milhões de ovos por dia. Parte dessa matéria-prima é industrializada pela empresa, sendo transformada em ovo líquido ou em pó. “Comercializamos o produto dessa forma para outras empresas, que transformam o insumo em maionese e outros itens que vão para o mercado”, explica Marcelo. Nesse processo de industrialização, a gema é separada da clara - que concentra a maior parte da proteína - e é transformada em pó. Barrinhas de cereal fazem parte do catálogo da Uêvo EDITH AULER/EVIDÊNCIA PRESS/DIVULGAÇÃO/JC A partir disso, a Naturovos desenvolveu uma linha de suplementos. Com o tempo, surgiu a necessidade de criar uma marca específica que dialogasse diretamente com esportistas e com o público que busca uma alimentação mais saudável por meio da suplementação. “Com o olhar voltado também para facilitar o dia a dia, a Uêvo nasceu com todo o know-how que a Naturovos tem na produção da proteína em pó”, destaca.