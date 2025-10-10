Celebrando oito anos, Leiteria lança serviço de café da manhã na Cidade Baixa

O Grupo Leiteria está completando oito anos nesta sexta-feira (10) e, para celebrar a data, organizou uma festa especial na sede da rua Venâncio Aires. O evento também marca o início de uma nova fase da operação: a partir de agora, o local contará com um serviço de café da manhã, servido diariamente das 8h às 11h.



“É uma honra, um marco grande para nós, estar aqui comemorando essa data especial. Oito anos de comprometimento não é simples. Nós, que estamos aqui no dia a dia, sabemos disso”, afirmou Tiago Leite, empreendedor à frente do grupo.



A operação, que já conta com o serviço de brunch aos finais de semana, agora passa a oferecer uma opção de café da manhã durante o dia da semana. Tiago conta que a ideia surgiu da própria clientela, que, segundo ele, pedia muito esse tipo de produto.



“Nessa loja específica, a galera pedia muito para que a gente abrisse no turno da manhã. Então, ele é um projeto que conversa muito com o público dessa região. Acho que estamos voltando às origens também. A Leiteria começou nesse formato, trabalhando no café da manhã. Estamos aproveitando esses oito anos para resgatar a nossa essência e colocar esse projeto em ação”, destacou.



O novo produto da Leiteria é pensado para remeter a um café da manhã de hotel. Um buffet com diversos tipos de pães, proteínas, salgados, frutas e até opções mais ousadas - como bacon e hambúrgueres - fica exposto no meio da operação. Como parte da celebração do aniversário do grupo, a novidade contará com um preço especial para o mês de outubro, no valor de R$ 39,00.



“Sucos, cafés, chás, bolo caseiro, pão de queijo. Temos uma grande variedade. É um café da manhã de hotel, para falar a verdade. Vale a pena conferir”, explicou Daniela Maia, responsável pela operação.



O café da manhã da Leiteria é pensado para remeter a um café da manhã de hotel, explicou a gerente da unidade EVANDRO OLIVEIRA/JC

Além do café da manhã, a festa de oito anos da Leiteria contou com um espaço Wellness, com atividades físicas e massagistas.



• LEIA TAMBÉM> Pizzaria argentina de Porto Alegre vai abrir operação focada em empanadas