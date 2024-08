Com esteira de 40 metros, restaurante de sushi abre na Zona Sul de Porto Alegre

Há sempre espaço para inovar. Foi acreditando nisso que o empreendedor Alfredo Pinto, 58 anos, abriu o Nihon Sushi Kaiten, restaurante de sushi com uma esteira de 40 metros. A operação é novidade na praça de alimentação do Bourbon Shopping Teresópolis, na Zona Sul de Porto Alegre.

Alfredo já esteve no comando de outras operações, uma franquia da rede Japesca, na avenida Assis Brasil, e um restaurante próprio, também focado na culinária japonesa. No entanto, com a chegada da pandemia, em 2020, não resistiu e teve de fechar as portas. Agora, conta com a parceria de Juliana Lima, 47 anos, na sociedade do Nihon.

"Não poderia abrir um sushi normal. Um sushi normal abre todos os dias e também fecha todos os dias. Mas um sushi que tu sentas de frente para uma esteira, que tens essa experiência, não existe dentro de Porto Alegre", afirma o sócio.

Com um investimento de R$ 600 mil, o projeto arquitetônico do espaço foi feito pensando na estrela da casa: a esteira, que dá a volta no restaurante, passando por todas as mesas e levando o sushi diretamente ao cliente . "O grande diferencial é o self-service sem levantar. Tu te serves sem tem que ir até o bufê. Tu continuas sentado, conversando, bebendo, só estica a mão e pega o que está na tua frente, sem precisar falar com ninguém", explica Alfredo.

O Nihon Sushi Kaiten é novidade na Zona Sul de Porto Alegre NATHAN LEMOS/JC

Atualmente, a esteira serve a sequência livre, no valor de R$ 79,90 ao meio-dia e R$ 117,00 à noite, mas a dupla já planeja um novo uso para o equipamento. Nas próximas semanas, a esteira irá circular com drinks pelo restaurante. "Tu podes chegar com vontade de beber uma caipirinha, sentar na mesa e ela já vai estar passando pela tua frente. Não precisa realizar pedido, esperar o bartender fazer, já vai estar ali", comenta o sócio, que pondera "pode ser que eu perca algo nisso, que algumas vão acabar indo fora, mas vale a experiência", ressalta.

A inauguração do novo espaço ocorreu há duas semanas e os sócios já celebram a boa recepção do público. "Em uma semana, lotamos duas noites aqui. As pessoas vem para cá e ficam apaixonadas pela esteira, dizem que só tinham visto em São Paulo, Brasília, mas aqui não. As crianças nem se fala, se encantam muito", conta Juliana. No período em que a reportagem esteve no restaurante, pelo menos cinco curiosos entraram para conferir a novidade.

Cardápio e horário de funcionamento do Nihon Sushi Kaiten

Além da sequência livre, o restaurante serve entradas, diferentes combinados, yakisoba, temaki, poke e risotos, e tem capacidade para acomodar 50 pessoas. O local abre ao público das 10h às 22h e está localizado na praça de alimentação do Bourbon Shopping Teresópolis, na avenida Coronel Aparício Borges, nº 250.