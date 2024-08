LISTA: 10 bares e restaurantes para comemorar aniversário em Porto Alegre

Sempre que se aproxima a comemoração de um aniversário, surge a dúvida de onde celebrar ao lado de amigos e de familiares. Contando com bares e restaurantes dos mais diversos segmentos, Porto Alegre tem inúmeras opções para quem deseja comemorar o início de um novo ciclo. Com propostas pensadas especialmente para aniversários, o GeraçãoE preparou uma lista com 10 bares e restaurantes para comemorar eventos na capital gaúcha.

1 – Drinks a partir de R$ 15,00

O Alívio Bar da Cidade Baixa possui área externa TÂNIA MEINERZ/JC 25 opções de drinks, que partem de R$ 15,00 e se dividem entre bebidas clássicas e autorais. O cardápio do local também conta com pizzas, hambúrgueres e porções de batata-frita e polenta frita. Para os aniversariantes, a casa oferece cortesias para quem leva de cinco a 30 convidados. Os bônus variam entre um drink e quatro drinks acompanhado de uma pizza. Aniversariantes podem realizar reserva por meio do Instagram (@aliviodacb).



• Alívio Cidade Baixa: rua General Lima e Silva, n° 1196, na Cidade Baixa.



2 – Bar secreto

O Korvo oferece drinks a um preço fixo de R$ 28,00 REPRODUÇÃO/ANA ZIMM/JC Korvo busca oferecer drinks de qualidade em um ambiente reservado e confortável para a clientela. O bar é acessado por uma porta discreta, reforçando a proposta. Com foco em drinks, o local dispõe de clássicos, autorais e versões sem álcool. Os drinks possuem preço único de R$ 28,00 e caipirinhas por R$ 22,00 . O local também conta com porções para compartilhar com os amigos, no valor de R$ 18,00, e pizzas, todas vendidas por R$ 26,00. Para aniversariantes, a operação reserva um espaço para a comemoração e disponibiliza um drink cortesia. Reservas são recebidas por meio do Instagram (@korvo213).



• Korvo: rua Doutor Sebastião Leão, 213, no bairro Azenha.



3 – Bar com videogames

O Pixels Pub conta com oito consoles, que podem ser reservados PIXELS PUB/DIVULGAÇÃO/JC Pixels Pub é pensado para atender o público entusiasta de games. O local oferece uma variedade de consoles, desde os mais retrôs, como Super Nintendo e Master System, até os mais atuais, como PlayStation 4 e Xbox One. Na gastronomia, o bar oferece pizzas artesanais, hambúrgueres e batatas fritas, além de drinks clássicos e autorais. Os valores dos hambúrgueres variam entre R$ 30,00 e R$ 45,00. As pizzas têm preço fixo de R$ 30,00. Já os drinks partem de R$ 15,00 e vão até R$ 40,00. O acesso aos videogames é gratuito, mas é possível reservar um console específico pelo site do Pixels (pixelspub.com.br).



• Pixels Pub: rua José do Patrocínio, nº 607, na Cidade Baixa, esquina com a rua Luiz Afonso.



4 – Churrasco e área kids

O Terra do Churrasco comporta 280 pessoas na parte interna e 300 na externa NATHAN LEMOS/JC Terra do Churrasco aposta na variedade de cortes e espaço kids amplo. O cardápio do local tem como um dos itens mais pedidos o vazio, que serve até três pessoas, além do carré de cordeiro, paleta de cordeiro e o costelão 12 horas. O Terra do Churrasco também conta com o bife à parmegiana em seu cardápio. As entradas custam a partir de R$ 21,00, já os cortes entre R$ 57,00 e R$ 263,00 . O cardápio conta também com diversas opções de acompanhamentos e pratos compartilhados. As reservas são recebidas por meio do site (bit.ly/472mmYY).



• Terra do Churrasco: rua Professor Cristiano Fischer, nº 1440, no bairro Jardim do Salso.



5 – Parquinho com vista para o Guaíba

O Bistrô Pimenta Rosa tem uma área externa dedicada aos pequenos INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC Bistrô Pimenta Rosa é uma opção para comemorações com a família. Além do espaço interno, o restaurante conta com uma extensa área verde, com mesas ao ar livre e vista para o Guaíba. Pensando na criançada, o bistrô conta com um parquinho ao ar livre, com balanços, escorregador e outros brinquedos . A operação conta com serviço de buffet no horário de almoço, no valor de R$47,00 de terça sexta-feira e R$ 95,00 aos fins de semana e feriados. Na janta, o bistrô conta com sistema à la carte. Para realizar reservas, o contato pode ser feito pelo Instagram (@bistropimentarosa) ou pelo WhatsApp (51) 99428-0974.



• Bistrô Pimenta Rosa: rua Ernesto Paiva, nº 139, no bairro Tristeza.



6 – Boliche de outro planeta

O Marciano´s Burguer conta com uma decoração inspirada em filmes sci-fi TÂNIA MEINERZ/JC Marciano's une rodízio de mini-hambúrguer e de pastéis com pista de boliche no entorno do estádio Beira-Rio. Além dos rodízios, o local conta com opções à la carte, cervejas e drinks. O rodízio tem valor fixo de R$ 89,00, crianças de crianças de seis a 10 anos pagam R$ 45,00. O espaço conta com duas pistas de boliche, que comportam seis pessoas cada . Para jogar, é necessário fazer uma reserva. O valor é de R$ 110,00 de segunda a quarta-feira, e R$ 140,00 de quarta-feira a domingo. As reservas são recebidas por meio do WhatsApp (51) 99572-5923.



• Marciano's: rua Otávio Dutra, n°20, no bairro Praia de Belas.



• Horário: todos os dias, das 17h às 23h.

7 - Rodízio e buffet para diversos gostos

Com mais de 100 sabores de pizza no cardápio, o Lauro’s Gastronomia une em sua operação rodízio de pizzas, panquecas salgadas e doces, mini-hambúrgueres, buffets de sushi e de pratos quentes. O valor do serviço de segunda a quinta-feira é de R$ 99,90. Nas sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e véspera de feriado o valor é de R$ 114,90. Crianças até cinco anos são isentas e dos seis aos oito anos pagam R$ 50,00. O local comporta reservas para até 35 pessoas. Para aniversariantes da semana, o local disponibiliza o rodízio gratuitamente se acompanhado de 10 convidados pagantes . Acima de 20 convidados, o local disponibiliza, além do rodízio, um drink à escolha do aniversariante. As reservas são recebidas por meio do site (bit.ly/3X9LOIu) ou pelo WhatsApp (51) 99749-6468.



• Lauro's Gastronomia: rua José de Alencar, nº 520, no bairro Menino Deus.



• Horário: o local opera diariamente das 18h30min às 23h.

8 – Arte e drinks

O Céu Bar + Arte conta com drinks e chopes THAYNÁ WEISSBACH/JC

Aniversariantes que realizarem reservas garantem espaço reservado e duas caipirinhas ou um balde com quatro cervejas long neck . As reservas podem ser realizadas pelo WhatsApp (51) 99806-1487.



• Céu arte + bar: rua General Lima e Silva, nº 1487, na Cidade Baixa.



9 – Futebol e bar

O Brechó do Futebol une bar e loja de artigos esportivos no mesmo espaço ANA TERRA FIRMINO/JC

para aniversariantes, o estabelecimento garante uma surpresa na comemoração . As reservas podem ser realizadas por meio no Instagram (@brechodofutebol.centro).



• Brechó do Futebol Centro: rua Fernando Machado, nº 1188, no Centro Histórico.



10 – Comemoração com samba