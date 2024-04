Bar secreto abre na Cidade Baixa inspirado em tendência argentina

Fundado pela dupla de empreendedores Fagner Nunes e Cláudio Lague, o Korvo é novidade na rua Doutor Sebastião Leão. Adepto do conceito de bar secreto, viral nas redes sociais e muito comum em outras grandes capitais ao redor do mundo, o empreendimento busca oferecer drinks de qualidade em um ambiente reservado e confortável para a clientela. Operando há cerca de um mês, o bar é acessado por uma porta discreta, reforçando a proposta.



Fagner e Claudio não são empreendedores de primeira viagem. A dupla esteve à frente do Boteco Cheiki, empreendimento que operava na avenida Loureiro da Silva e que acabou fechando por conta da pandemia. Após alguns anos trabalhando como CLT, a vontade de empreender voltou. Foi em uma viagem para Argentina que a inspiração para o novo negócio surgiu.



“Foi a primeira vez na vida que trabalhei com CLT, e começou a me dar aquela vontadezinha de empreender de novo. Fizemos uma viagem para Buenos Aires e vimos esse conceito que eles têm dos bares secretos. Resolvemos trazer para cá, porque é uma coisa que não se encontra aqui”, lembra Fagner





Após decidir o conceito do novo empreendimento, só faltava um espaço. Foi aí que Fagner lembrou de um antigo desejo. "Sempre que ia para o Cheiki passava por aqui e via esse ponto. Por fora, nem parecia ser tão grande. Tínhamos quase tudo acertado para alugar outro ponto, mas o dono acabou dando para trás de última hora. Passei por aqui e vi a placa de aluga-se. Então, vi que era para ser. Foi muito mais emoção do que razão", conta.

Após um investimento de aproximadamente R$ 80 mil e três meses de reforma, o Korvo saiu do papel. Um dos principais diferenciais do empreendimento, segundo os sócios, é a diversidade de ambientes do local. Por lá, os clientes podem optar por sentar em sofás de couro espalhados pelo espaço, jogar sinuca - disponível gratuitamente-, ou ficar em pé em um espaço próximo ao bar.





“ O bar secreto é um local onde tem um espaço para sentar, para confraternizar com os amigos e também tem um espaço para ficar em pé, perto do bar curtindo uma música . Notamos que, aqui na Cidade Baixa, um sofá é extremamente disputado. Em muitos lugares, se a pessoa não chega primeiro, já senta na banqueta. Aqui, tentamos trazer conforto para todo mundo. O pessoal sobe as escadas e a primeira coisa que se nota é a quantidade de sofás”, afirma Fagner.



Esse é um dos motivos que, segundo os empreendedores, faz com que o bar seja tão procurado para aniversários e reuniões empresariais. Além disso, a dupla costuma promover eventos com DJs e flash tattoo no local.

Cardápio do bar secreto



No Korvo, o foco são os drinks. Além dos clássicos, eles oferecem bebidas autorais e sem álcool. Segundo os empreendedores, os destaques vão para o Pink Mary, bebida autoral com vodka, suco de cranberry, limão siciliano e espumante, e a caipirinha de rúcula. Outro diferencial da casa é que tudo tem um preço único, com os drinks saindo por R$ 28,00 e as caipirinhas por R$ 22,00.



O empreendimento também conta com uma parte gastronômica, mesmo que, segundo os empreendedores, não seja o principal foco da operação. Por lá, são oferecidas porções para compartilhar com os amigos, no valor de R$ 18,00, e pizzas, todas vendidas por R$ 26,00.