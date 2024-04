Com drinks a partir de R$ 15,00, bar expande operação e abre na Cidade Baixa

Jamil Aiquel

24 Abril 2024

A terceira operação do Alívio Bar está em soft opening e pretende abrir as portas na primeira semana de maio

Criado em 2022 pelos sócios André Bernardon e Andrei Schroeder, o Alívio Bar nasceu com o objetivo de ser um ambiente aconchegante e convidativo que oferece drinks de qualidade por um preço democrático. Dois anos depois, e com a introdução de Eduardo Aita como sócio, o empreendimento se prepara para abrir sua terceira operação, localizada na rua General Lima e Silva, n° 1196.A primeira sede do Alívio Bar nasceu em 2022, na rua Liberdade, no bairro Rio Branco, e rapidamente caiu no gosto dos frequentadores da região. Segundo os empreendedores, o sucesso foi tão grande que, no ano seguinte, eles decidiram abrir um novo ponto, desta vez no bairro Bom Fim.Sete meses depois, o trio de empreendedores se prepara para sua nova experiência: um terceiro Alívio Bar, localizado na Cidade Baixa. A ideia de expandir mais uma vez, porém, não estava na mente dos empreendedores, como conta André. “Quando abrimos a sede do Bom Fim, teve um plano de expansão, vimos que poderíamos abrir um novo negócio e fomos atrás. Nesta sede, foi mais uma questão de oportunidade. Não pensávamos em expandir, mas sempre estamos atentos a tudo o que acontece. Então, vagou esse ponto e, quando viemos visitar, achamos bem mais interessante do que estávamos esperando”, lembra. Assim, com um investimento de aproximadamente R$ 75 mil, o trio adquiriu o ponto. Com cerca de 130 m², o local conta com área interna e um espaçoso quintal que, segundo os sócios, é ótimo para eventos e celebrações de aniversário. “Já tivemos três reservas no último fim de semana. Apesar de ser aberto, é um espaço bem reservado, que dá para dividir. Então, já dá para ver que o pessoal vai usar bastante para comemorações”, acredita Andrei.