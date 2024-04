LISTA: Bares e restaurantes para comemorar aniversário em Porto Alegre

Quem gosta de celebrar o seu aniversário entre amigos e família provavelmente vive todo ano o mesmo dilema: onde ir? Cidade de muitos bares e restaurantes, Porto Alegre conta com diferentes opções para quem deseja festejar a chegada de mais uma primavera. Com propostas pensadas especialmente para aniversários, confira, a seguir, uma lista com 10 bares e restaurantes para comemorar eventos na capital gaúcha.

1. Boliche e milk-shake

Em Porto Alegre desde 2013, o Bowlerama é uma opção divertida para quem busca um local para celebrar com os amigos. O lugar foi planejado para remeter à estética dos anos 1950, com paredes cor-de-rosa, cadeiras e mesas retrôs, aparelhos antigos espalhados pelo espaço e, claro, as pistas de boliche. O carro-chefe do cardápio são os hambúrgueres, que partem de R$ 26,70, além do clássico milk-shake e banana split. As pistas de boliche podem ser reservadas pelo número (51) 3023-4343 para grupos de até sete pessoas, no valor de R$ 98,00 por hora. O local conta com estacionamento gratuito para clientes.

Bowlerama: o empreendimento fica dentro do Clube Geraldo Santana, na rua Luiz de Camões, nº 337, no bairro Santo Antônio.

Horário: quarta, quinta e domingo, das 17h às 23h. Às sextas e sábados, das 17h às 2h.

2. Espaço para a família

Quem busca por um espaço para comemorar em família, o 4Beer Bela Vista pode ser uma boa pedida. A cervejaria conta com diferentes ambientes, como salão interno, duas áreas externas e mezanino, além de playground com balanço, escorregador e gangorra. O cardápio dispõe de hambúrgueres, parrilla e petiscos clássicos de bar. Nas cervejas, são mais de 30 torneiras dispostas com estilos variados. As reservas são mantidas até às 19h e é permitido levar bolo e doces. Mais informações pelo Instagram (@4beerpoabv).

4Beer Bela Vista: rua Passo da Pátria, nº 389, no bairro Bela Vista.

Horário: terça-feira a domingo, das 11h às 23h15min.

3. Rolê de kombi

Localizado no Quarto Distrito, o Ofertório conta com um ambiente colorido, com paredes cheias de arte e um cardápio diversificado. Com objetivo de fomentar os negócios na região e aproximar o público do bairro, o restaurante realiza um passeio de kombi com a clientela que tiver interesse, passando por outros bares e empreendimentos do entorno.

Ofertório: rua Ernesto da Fontoura, nº 350, no Quarto Distrito.

Horário: segunda a terça-feira, das 11h30min às 18h. De quarta-feira a sábado, das 11h30min às 23h.

4. Festa em Las Vegas

Buscando oferecer uma imersão na atmosfera de Las Vegas, o Pátio Vegas conta com decoração temática, apresentações musicais, flash tattoo, capela para casamentos e apresentações musicais. São cerca de 300 m² e três containers dispostos no espaço: um dedicado à loja de conveniência do Pátio, um para a cozinha e outro especialmente para o bar. O local conta com um espaço dedicado apenas para eventos, com um telão e mini palco, mas também pode ser reservado para confraternizações maiores, já que a casa acomoda até 200 pessoas. Reservas e mais informações pelo WhatsApp (51) 99945-2270.

Pátio Vegas: rua Roque Calage, nº 100, no bairro Passo d'Areia.

Horário: nas segundas e terças, o restaurante opera das 8h às 18h, já de quarta-feira a domingo, o Pátio Vegas abre das 8h à meia-noite.

5. Celebração com música

Opção para quem ama soltar a voz, o Sofia Karaokê conta com salas privativas para realização de comemorações. Quem realizar o evento na semana do seu aniversário ganha o ingresso e um drink de presente, desde que convide entre 10 e 15 pessoas. O cardápio dispõe de hambúrgueres, sanduíches, pizzas, petiscos e uma longa lista de drinks clássicos e autorais. É possível levar decoração própria. Reservas e mais informações pelo WhatsApp (51) 99274-8620.

Sofia Karaokê: rua Comendador Caminha, nº 348, no bairro Moinhos de Vento.

Horário: de terça a quinta-feira, das 18h à meia-noite, e nas sextas e sábados, das 18h à 1h30min.





6. Cerveja e axé

Inspirado nas religiões de matriz africana, o Terreiro Bar Ancestral conta com 12 torneiras de chope autoral e uma culinária caseira, com destaque para os sanduíches e porções para dividir. A casa conta com dois andares, sendo o segundo reservado para confraternizações. O espaço acomoda 30 pessoas e não cobra nenhum valor para realizar reserva. Mais informações pelo WhatsApp (51) 99128-2196 ou Instagram (@terreiro.bar).

Terreiro Bar Ancestral: rua Luiz Afonso, nº 247, no bairro Cidade Baixa.

Horário: quarta-feira a sábado, das 17h à meia-noite e, aos domingos, das 16h às 22h.



7. Video-game e mesa de sinuca

Defendendo a causa animal e com uma culinária 100% vegana, o MilaVeg Lanches tem condições especiais para quem celebrar o seu aniversário por lá. O espaço reservado para eventos conta com televisão, video-game, projetor com telão, mesa de som, microfone, mesa de sinuca e pebolim . Não é permitido levar lanches ou salgados que não sejam veganos. Aniversariantes tem 30% de desconto em todos os produtos e as comemorações devem ser encerradas até meia-noite.

MilaVeg Lanches: rua Giordano Bruno, nº 360, no bairro Rio Branco.



Horário: segunda a sexta-feira das 10h às 23h, aos sábados, das 16h às 23h e, aos domingos, das 16h 22h.

8. Aniversário com parrilla

Situado no bairro Auxiliadora, o LaLoKa Bar & Parrilla conta com um ambiente reservado apenas para celebrações, ao fundo do restaurante. O cardápio conta com entradas, saladas, tábuas, assados, pratos individuais e para compartilhar. Nas bebidas, o LaLoka dispõe de chope, drinks clássicos, autorais e sem álcool. É permitido levar bolo e docinhos para o local. Mais informações e reservas pelo WhatsApp (51) 99426-4282.

LaLoKa Bar & Parrilla: avenida Nova York, nº 62, no bairro Auxiliadora.

Horário: de segunda a quinta-feira das 17h30min à meia-noit. Nas sextas e sábados, das 17h30min à 1h.

9. Samba na Zona Sul

Com shows de samba aos fins de semana, a Soulz é opção para comemorar na zona sul da Capital. Para eventos a partir de oito convidados, o bar oferece balde com três cervejas Amstel ou um drink de escolha do aniversariante e, a partir de 20 convidados, o brinde é uma pizza e um espumante. As reservas vão até às 20h e é permitido levar doces e bolo.

Soulz: avenida Otto Niemeyer, nº 1709, no bairro Camaquã.

Horário: quarta-feira a domingo das 18h à meia-noite.

10. Música ao vivo



Desde 2021, o SuperBom Food Park é uma opção na zona leste de Porto Alegre. Com dois andares, ambiente externo e interno, a casa conta com três operações no local: xis, hambúrguer e sushi. Aos fins de semana, o espaço conta com música ao vivo. As reservas são feitas por mesas e aniversariantes ganham um drink ou sobremesa de brinde. Mais informações pelo número (51) 99389-7999.

SuperBom Food Park: avenida Protásio Alves, n° 8.949, no bairro Morro Santana.

Horário: todos os dias das 18h à meia-noite.



11. Jogos e sala privativa

Operando desde 2020, o Arcadea Gaming Pub é um espaço pensado para unir drinks e jogos, desde os clássicos de tabuleiro até fliperamas e videogames. A operação conta com uma promoção para aniversariantes, que ganham um drink cortesia e um gamepass para usar nos videogames. Para quem prefere comemorações mais reservadas, o negócio conta com duas salas vips fechadas. No cardápio, além das opções de drinks e cervejas, o Arcadea oferece hambúrgueres e petiscos.