Com capela para casamentos e cover do Elvis Presley, negócio temático de Las Vegas abre em Porto Alegre

A mais recente novidade gastronômica de Porto Alegre é uma união entre duas tendências do momento: o famoso food hall, espaço dedicado a diferentes operações gastronômicas, e os negócios temáticos. Buscando oferecer uma imersão na atmosfera de Las Vegas, o Pátio Vegas acaba de abrir as portas na Zona Norte. Com cerca de 300 m², a operação conta com decoração temática, apresentações musicais, flash tattoo e capela para casamentos.

Foram oito meses de reformas para a abertura do negócio como está hoje. São três containers dispostos no espaço: um dedicado à loja de conveniência do Pátio, um para a cozinha e outro especialmente para o bar, que é o maior investimento do negócio, garante Michele Rafaeli, responsável pela gestão do restaurante. "É a grande estrela do negócio. É um bar que está no mais alto nível da coquetelaria de Porto Alegre. Nossos drinks não perdem em nada para os que são servidos na avenida Nova York, por exemplo, só difere na localização, mas temos os melhores produtos aqui", garante Michele. Para isso, foram investidos R$ 200 mil no bar, que deve ser o carro-chefe do empreendimento.

Além do bar, o container dedicado somente à cozinha também é um dos destaques do negócio, considera Michele. Isso porque o chef responsável pela gastronomia do espaço, Éder Domingues, já passou por cozinhas de grandes restaurantes em Porto Alegre, como Petiskera, Roister e Applebee's. Já o terceiro container - e primeira visão que a clientela tem ao entrar no espaço - é da loja de conveniência, cafeteria e tabacaria. O espaço foi pensado para atender a demanda da região durante o dia, que, de acordo com Michele, é carente de opções.

Imersão na atmosfera de Las Vegas em Porto Alegre

"Muito se fala em Vegas nessa questão de diversão, de bebedeira, e nós temos isso aqui também, com os shots, as flash tattoos, mas nosso maior objetivo é trazer entretenimento e diversão para as pessoas da Zona Norte. É uma região pobre em lugares para ir e se divertir com a família inteira", acredita a gestora do espaço. Ainda na temática de Las Vegas, o espaço conta com uma área kids, pensando em, justamente, oferecer um ambiente acolhedor para diferentes perfis, principalmente famílias. "Vegas também tem um lado lúdico com os parques de diversão e os circos, e nós trazemos isso para completar a imersão e mostrar que toda a família pode participar", acrescenta Michele.

Uma das maiores apostas para chamar a atenção dos porto-alegrenses são as atrações musicais. De quarta-feira a domingo, o pátio recebe apresentações de ritmos variados, como pagode, samba e sertanejo. Mas, uma vez por mês, a atração principal é o cover do rei do rock, que, além de realizar a performance, também irá oficializar cerimônias de casamento em espaço que imita as clássicas capelas de Las Vegas.

Atualmente, o profissional marca presença na casa uma vez no mês, mas, para o futuro, o objetivo é que o cover faça parte da agenda semanal do Pátio Vegas. "A maioria dos covers do Elvis fica em São Paulo e, nesse primeiro momento, fica um pouco complicado de trazer eles para cá. Mas o objetivo é ter uma programação semanal ", projeta Michele.

Cardápio e informações gerais sobre o Pátio Vegas

Nas segundas e terças, o restaurante opera das 8h às 18h, já de quarta-feira a domingo, o Pátio abre às 8h e só encerra o expediente à meia-noite. Com espaço para acomodar cerca de 200 pessoas, o negócio está localizado na rua Roque Calage, nº 100, no bairro Passo d'Areia.