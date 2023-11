Bar com foco em panquecas e comida caseira é novidade no entorno da Redenção

Ajeum Panqueca Bar, novidade na rua Vieira de Castro, nº 130, no bairro Farroupilha. O objetivo da dupla é oferecer uma culinária caseira, com foco nas panquecas, aliada a um espaço que fomente a arte e a cultura na capital gaúcha. Entusiastas da Gastronomia e com o sonho de comandar o próprio negócio, os jovens Marcelo Chesim, 27 anos, e Manoela Rodrigues, 28 anos, são os nomes por trás do, novidade na rua Vieira de Castro, nº 130, no. O objetivo da dupla é oferecer uma culinária caseira, com foco nas panquecas, aliada a um espaço que fomente a arte e a cultura na capital gaúcha.

Após trabalhar como cozinheiro em outra operação, Marcelo foi desenvolvendo, cada vez mais, a vontade de testar novas receitas e oferecer ao público a sua própria culinária. Desse desejo, surgiu a ideia de criar o Ajeum, e Manoela entrou como sócia no negócio. Desde o início, o objetivo era ter uma operação com salão para atendimento ao público, mas a reforma do espaço foi toda feita pela dupla, o que atrasou os planos do casal. "Abrimos no fim de junho como delivery, na portinha que tem aqui ao lado. O pessoal chegava e retirava, ou a gente entregava, enquanto ia arrumando aqui aos poucos. Levamos alguns meses", lembra Manoela. O Ajeum abriu as portas oficialmente em setembro deste ano e colhe bons frutos desde então.

O nome do espaço foi inspirado na religião da dupla. No candomblé, religião de matriz africana, ajeum significa "comer junto", e nada traduzia melhor a proposta do casal em oferecer um espaço acolhedor para que diferentes pessoas se reúnam ao redor da comida. "Nós achamos muito bacana esse momento de compartilhar, e temos um público muito variado aqui. Recebemos famílias, grupos de amigos, casais, pessoas de todas as idades, é muito legal", percebe a sócia.

Cidade Baixa, bairro conhecido pela boemia e vida noturna, a dupla sabia que queria empreender em uma região mais tranquila. "Aqui tem muito isso de as pessoas caminharem pelo bairro, e a proximidade com a Redenção, o que gera muito movimento", reflete Manoela. Apesar de residirem na, bairro conhecido pela boemia e vida noturna, a dupla sabia que queria empreender em uma região mais tranquila. "", reflete Manoela.

A relação do novo bar com a arte e cultura

Desde nova, Manoela tem fortes conexões com o mundo das artes. Seu pai é curador de arte e passou para a filha o gosto pela área. Hoje, faz questão de colocar isso à mostra no bar. "Fizemos uma parceria com o Museu do Trabalho, com o consórcio de gravuras, e a maioria dos quadros aqui do bar são de lá", comenta.

Ao encontro da proposta, a dupla também procura ser um espaço para que artistas locais possam divulgar seus trabalhos e, claro, sua cozinha. Recentemente, convidaram a amiga Silvia Leme para produzir sua famosa receita de acarajé no local, e a iniciativa foi muito bem recebida pela clientela. "Foi muito bacana. O pessoal curtiu e já estamos pensando em fazer de novo, tornar algo recorrente, algo como uma noite de chef. Uma oportunidade para pessoas que não trabalham com cozinha, mas que tem aquela sua receita, uma comida que fazem muito bem, para vir e fazer aqui", explica Manoela sobre o projeto.

Cardápio do Ajeum Panqueca Bar e informações gerais

O carro-chefe do local, como já indica o nome, é a panqueca. São mais de 15 opções no cardápio, com valores que variam entre R$ 20,00 e R$ 26,00. Entre a clientela, os destaques são a panqueca de carne com cebola caramelizada e gorgonzola (R$ 26,00) e a de berinjela com pimentões (R$ 24,00). O menu também conta com opções doces, como de morango com chocolate, e outros quitutes, como bolinho de feijoada, pastéis e petiscos.

O Ajeum está localizado na rua Vieira de Castro, nº 130, no bairro Farroupilha. O bar opera de terça a sexta-feira, das 17h às 23h. Aos sábados e domingos, a operação acontece das 11h às 23h, sem fechar ao meio-dia.