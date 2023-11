Tradicional à la minuta da Cidade Baixa terá novo endereço; saiba onde fica

A à la minuta da Terezinha, atualmente localizada na avenida Venâncio Aires, na Cidade Baixa, está de mudança. Mas os fiéis frequentadores do local que se autodenomina “a melhor à la minuta de Porto Alegre”, podem ficar tranquilos: o empreendimento irá permanecer na região e não perderá a sua essência, garantem Rudinei Jorge e Terezinha da Silva Capitanio, casal que comanda o restaurante há mais de 10 anos.



O local é comandado pela família Capitanio. O casal, junto de seu filho Robson, lidera a operação que, há mais de 10 anos, encanta os moradores e frequentadores do bairro mais boêmio da capital gaúcha. Rudinei é quem coordena a cozinha e prepara o espaço para a abertura. Terezinha auxilia na cozinha e cuida da parte administrativa, comandando o balcão e recebendo o pagamento dos clientes, enquanto Robson atua como garçom, servindo a clientela.



“Chego aqui cedinho e organizo tudo. Corto os bifes de frango, deixo as carnes prontas, descasco as batatas. Tem que fazer isso para quando der 11h, já estar tudo pronto para receber os clientes” conta Rudinei, orgulhoso do empreendimento.

A interação entre pais e filho, reflete a família, faz do local um ambiente ainda mais familiar. Terezinha conta que é moradora do bairro há mais de 30 anos. “Gostamos muito da região. Vi meus filhos crescerem aqui. O Robson, inclusive, já quebrou o dente jogando bola no pátio do prédio. Me dá até uma certa tristeza de mudar”, pondera.

O novo endereço da à la minuta da Terezinha

A mudança, portanto, é unicamente por motivos profissionais. A à la minuta da Terezinha registrou grande crescimento no movimento nos últimos e a atual sede acabou ficando pequena . Portanto, pensando em melhorar a experiência dos clientes, os empreendedores optaram pela mudança de endereço.



“Não queremos um espaço muito grande ou algo parecido. Estamos mudando para um espaço um pouco maior, mais bonitinho e mais organizado”, explica Robson. A única diferença, garante Terezinha, será o endereço . A comida, as porções, os preços, o horário de funcionamento e até mesmo os funcionários serão os mesmos do restaurante original.

Informações gerais



A nova sede da à la minuta da Terezinha e será na rua General Lima e Silva, nº 1214, e seguirá operando todos os dias, das 11h às 15h - mesmo assim, os empreendedores garantem que, se um cliente chegar um pouquinho antes ou um pouquinho depois, será atendido. A mudança, conta Rudinei, deve ocorrer até o dia 10 de dezembro.



O local oferece opções de à la minuta com carne bovina, de frango ou sem carne, com valores a partir de R$28.