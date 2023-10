Atrações para as crianças fortalecem negócios em Porto Alegre

Estar atento ao seu público-alvo e saber ouvir as demandas da clientela são habilidades importantes para quem empreende. Cada vez mais, bares e restaurantes têm implementado áreas infantis em seus espaços, buscando atender a alta procura de famílias por espaços para ir com as crianças. Esse é o caso da cervejaria 4Beer, na unidade comandada por Victoria Schuster e Gabriel Bartz, no bairro Bela Vista, em Porto Alegre.

Desde que as portas do bar foram abertas, em 2021, a dupla já notou o grande movimento de famílias na região. Pouco tempo depois, surgiu a oportunidade de ter um espaço ao ar livre, adquirindo o terreno ao lado. "Era um período ainda de medo, no pós-pandemia, o espaço ao ar livre veio como algo essencial", reflete Victoria. Com o novo espaço, surgiu, também, o parquinho ao ar livre, área para crianças que conta com balanço, escorregador, gangorra e outros brinquedos. "A maior parte do nosso público aqui no Bela Vista é família, principalmente nos fins de semana. Sempre vimos um volume de crianças muito grande, e eles não tinham muito como se entreter, então, colocamos o espaço kids. É um espaço aberto, mas seguro, os pais ficam à vontade para deixar as crianças correndo e brincando por aí", pontua Victoria.

Pensar iniciativas voltadas para as crianças é, para a dupla, um misto entre prazer e estratégia de negócio. "Quando o pai vem para almoçar e a criança fica entediada, eles vão embora, mas se as crianças vêm e gostam de ficar no terreno, brincando, correndo, os pais conseguem aumentar a estadia aqui e consomem mais", ressalta a empreendedora. Bem recebido pela vizinhança, o bar virou, inclusive, opção de encontro para pais e filhos dos colégios próximos após confraternizações nas escolas. "Sentimos que eles ficam à vontade para ter um momento de descontração entre eles, entre adultos, enquanto sabem que as crianças estão aproveitando", considera Victoria.

Apesar do pouco tempo de operação, o bar já coleciona boas histórias e vivências com diferentes famílias, garante a dupla, que cita clientes que frequentam o local todos os fins de semana, desde que o espaço abriu. "Nós acabamos criando um contato, uma relação de amizade. Antes, a gente parava para olhar o bebê no carrinho e, agora, já estão correndo por aí, brincando no parquinho", comenta Victoria, que planeja ampliar a área kids do bar.

Para os próximos meses, o objetivo é pintar o muro da área externa com uma tinta preta fosca e tornar a parede um grande mural colaborativo para a criançada. "Também é uma maneira de agradar as crianças mais velhas, que não vão necessariamente brincar no parquinho", pondera a empreendedora.

Entre os pequenos, o destaque do cardápio é a à la minuta, no valor de R$ 27,00, mas a casa também conta com um xis kids, lanche de tamanho menor e pensado para atender os pequenos, que custa R$ 23,50. Além dos pratos salgados, a casa incorporou, recentemente, um pudim de leite condensado ao menu, pensado para agradar as crianças. "Normalmente, o foco de um bar é a cerveja, quase nunca tem doce, mas foi algo que fizemos pensando nessa demanda", afirma Victoria. O 4Beer Bela Vista ocupa o número 389 da rua Passo da Pátria, e o horário de funcionamento é de terça a domingo, das 11h às 23h15min.