Hambúrguer de costela é a aposta de nova operação no Moinhos de Vento

Apesar de ter sido inaugurada em setembro deste ano, a história do A Costela começa há alguns anos. Proprietário do negócio, Lucas Pedroso decidiu empreender em 2020, em meio à crise decorrente da pandemia de Covid-19. Com os pais desempregados, criou a marca, que iniciou como um delivery da carne junto com complementos. Depois de uma decepção inicial pela dificuldade de produção, que demandava quatro horas e dependia de encomendas prévias, o negócio passou por transformações até se tornar uma hamburgueria delivery em março deste ano. Enxergando o potencial do projeto, Lucas decidiu que era o momento de dar um passo adiante: abrir uma loja física.



Fiel às origens da marca, todos os hambúrgueres do cardápio - exceto o vegetariano - são produzidos com carne de costela. “Nossa carne é o diferencial. Tanto a qualidade, a origem, a forma como ela é moída, o percentual de gordura, o blend que é utilizado, até o ponto que ela é entregue . Se tu preferes bem passado, a gente faz, ainda que eu seja contra”, brinca Lucas sobre o cardápio variado, que ainda conta com batata frita, uma carta de drinks, além de hambúrgueres tradicionais e smashs, com valores que partem de R$ 22,00.

O principal hambúrguer da casa, segundo Lucas, é o que leva o nome da operação. “O A Costela é o carro-chefe, porque é um pouco diferente. Burguer de costela, costela assada desfiada, vinagrete de manga, bacon e a maionese azul da casa”, comenta, destacando a maionese que chama atenção pela coloração azul, principal cor da marca. “Normalmente, marcas de comida são vermelhas ou amarelas, e eu queria algo diferente. Meu amigo designer, que fez toda a identidade, topou, achou legal, uma coisa mais jovem, disse que estava em alta. Não fazia ideia disso”, confessa.



Lucas sempre teve afinidade com a cozinha e com o churrasco. O desejo de trabalhar com isso, no entanto, só apareceu através da necessidade. Quando a primeira fase do A Costela não funcionou como esperado, foi uma dica de seu pai que mudou o cenário. “Era bem no momento que as pessoas estavam começando a voltar a se encontrar, em 2021, e ele disse para fazer eventos, e achei a ideia boa. Funcionava assim: tu me contratavas para fazer o evento, eu só precisava de um local com churrasqueira e entregava desde a entrada até a sobremesa, com churrasco”, explica. “Ali, percebi que, além de gostar de cozinhar, eu gostava de trabalhar com comida”, completa.



Nova fase do A Costela

Sandô Galeria Moinhos de Vento, onde sua loja opera.



A maior parte do público do A Costela é do bairro Bom Fim, que fica a poucos metros da loja e tem fácil acesso ao local. “O gaúcho já é bairrista, mas o pessoal do Bom Fim é bairrista duas vezes. Então, nosso público é quase todo do bairro. Eles botam muita fé. Às vezes, nem comem nada, só passam aqui para conversar, dizer que estão torcendo para o negócio dar certo. Mas o pessoal é um pouco desconfiado, então até conquistá-los leva tempo. Nenhum investimento em marca vai adiantar se o produto e o atendimento não forem bons. E no Bom Fim é ainda mais assim”, indica Lucas.



Endereço e horário de funcionamento da A Costela



A hamburgueria A Costela fica na Galeria Moinhos de Vento, na avenida Independência, nº 1211, loja 5. A operação funciona das 11h30min às 15h30min e das 17h30min às 22h30min, de terça a quinta-feira. Nas sextas e sábados, a loja fecha mais tarde, às 23h30min. Já nos domingos, não abre no horário do almoço, funcionando a partir das 17h.