Primeira loja do Brasil focada em sanduíches japoneses, os sandos, abre no Moinhos de Vento

Após viajar ao Japão e se reconectar com sua cultura, Letícia Sato, descendente de japoneses, decidiu, ao lado de seu marido, Gustavo Igor, abrir a Sando, loja especializada em comida de rua japonesa com foco nos sandos, sanduíches típicos do Japão.



Depois de anos trabalhando no ramo do e-commerce, a dupla passou a desenvolver a vontade de ter o próprio negócio. Gustavo cresceu em uma família de empreendedores e Letícia fez cursos de gastronomia, mas foi na lua de mel do casal que a ideia da Sando começou a nascer. “Essa viagem significou muito para mim, porque foi o resgate das raízes da minha família. Sou da quarta geração de japoneses, meu avô nasceu no Brasil, então pouca coisa da cultura foi passada. Depois que fiquei adulta, e depois de fazer a viagem, uma coisa despertou dentro de mim. A Sando surgiu disso e é por isso que é tão significativa, porque faz parte da minha identificação como nipo-brasileira”, diz Letícia.



Na viagem, como contam os empreendedores, eles foram apresentados a um novo lado da cultura gastronômica japonesa: a comida de rua. Assim, a Sando pretende mostrar para o público porto-alegrense que os japoneses comem muito mais do que apenas sushi e frutos do mar. “A Sando traz para Porto Alegre algo que já começou ter mais em São Paulo, mas aqui ainda falta, que é mostrar esse novo lado da cultura. Quando se fala em comida japonesa, já se pensa em peixe cru, roll com arroz, e é muito mais do que isso”, explica Gustavo.



A escolha pelo foco nos sanduíches, porém, vem pelo fato de ser um produto que pode ser facilmente aceito para o público não tão habituado a consumir a culinária oriental. “O Sando é japonês, e queremos fazer os lanches de maneira bem tradicional, mas ele não foge muito do que já conhecemos aqui. Foi por isso que vimos como uma possibilidade”, afirma Letícia.



Apesar de já existirem lugares no Brasil onde a cultura japonesa já está mais difundida, um empreendimento especializado nos Sandos - uma sanderia, como foi chamada pelos sócios -, é algo único por aqui. Isso faz da Sando, segundo Gustavo, a primeira sanderia do País.

Os sanduíches japoneses



Os produtos da loja serão os sandos, que serão oferecidos em diversas versões, entre elas está o katsu sando, a versão mais clássica do sanduíche, feito com carne de porco empanada. Além disso, opções veganas e vegetarianas estarão no cardápio, assim como entradas fritas para compartilhar. Também estarão presentes no cardápio opções de sobremesa, como é o caso do fruit sando, um sanduíche doce feito com frutas, e o melonpan, um pão doce recheado de sorvete.



Endereço e horário de funcionamento da Sando



A Sando está localizada na Galeria Moinhos de Vento, na avenida Independência, n° 1211. Inicialmente, o empreendimento funcionará de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h, mas os empreendedores garantem que pretendem expandir o horário de funcionamento para que a loja funcione no turno da noite.