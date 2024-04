Primeira hamburgueria do Mercado Público abre com foco no público jovem

É em uma das pequenas portinhas em frente ao Largo Glênio Peres que, há duas semanas, a primeira hamburgueria do Mercado Público começou a operar. A Larguito chega ao ponto com a proposta de levar um fast food democrático e de qualidade para o centenário ponto turístico porto-alegrense, além de conquistar o público infantil. Para cativar a criançada, a marca aposta no personagem Seu Chico, uma homenagem a um dos empreendedores mais antigos do Mercado Público: Francesco Sartori, responsável por abrir a Casa de Carnes Santo Ângelo, que opera há mais de 60 anos no Centro.

A Larguito surgiu do sonho em comum de cinco sócios de levar para a região uma nova proposta. Comandada por Anne Gugliotta, Arthur Fischer, Diego Serafini, Henrique Cavalheiro e Pedro Albech, a operação recebeu investimento de cerca de R$ 600 mil em equipamentos e reformas do espaço. Anne, que é casada com Rafael Sartori Gugliotta, terceira geração à frente de Casa de Carnes Santo Ângelo, conta que o desejo de abrir a hamburgueria veio a partir da vivência dos sócios no Mercado Público. "Todos já tinham outros negócios. Os guris fazem parte da Zero51 aqui no Mercado, que é o braço digital do açougue, e também tocam o negócio da Nuestro Asado, serviço de churrasco em eventos. Todos os sócios têm formações diferentes e se juntaram com esse objetivo em comum de abrir a primeira hamburgueria do Mercado Público. Fast food, aqui no Centro, que é um lugar de muito movimento, faz falta", avalia Anne.

Além de atender as demandas da região, a empreendedora conta que uma das ideias do negócio é conquistar o público infantil, que, muitas vezes, não é contemplado nas outras operações do ponto. "O próprio design da marca é mais infantilizado. Queremos trazer esse tipo de público que, muitas vezes, não é abraçado aqui no Mercado. Vem junto, mas não tem algo exclusivamente para eles", percebe. Para isso, o cardápio foi pensado para agradar todas as idades, dos pequenos aos adultos. Uma das apostas dos sócios é o milk-shake de algodão doce. "Ele é azul, então é muito apelativo para crianças e adultos também, porque é muito bom", afirma Anne.

Marca pensada para celebrar a história do Mercado Público

A marca foi desenvolvida com foco em cativar o público mais jovem. Para isso, os sócios criaram um personagem que dá vida ao Larguito. O Seu Chico foi desenvolvido como uma homenagem ao avô de Rafael. "É inspirado em um italiano que veio para Porto Alegre e abriu o açougue dele aqui no Mercado Público, que existe até hoje. Foi inspirado na figura dele. Era um senhor que trabalhava muito, mas trabalhava com sorriso no rosto", conta Anne. "Tem toda a questão da simpatia desse senhorzito. Um cara que trabalhava de sol a sol, imigrante, que estava sempre com um sorriso no rosto. Era um cara querido por todos, e o pessoal chamava ele, de uma forma mais fraterna, de vôzito. Tem todo esse conceito", define Diego sobre a marca Larguito, que também faz referência ao Largo Glênio Péres.

Para os sócios, conseguir renovar o público do Mercado é um dos principais desafios do negócio. "Passam 30 mil pessoas por dia no Mercado, e se conta nos dedos as crianças. Esse é o maior desafio", diz Rafael. Uma das estratégias para vencer essa barreira, comenta Anne, é ter uma forte presença online. "Criamos uma marca forte não só aqui no presencial, mas também no virtual, porque esse público consome muito internet. Mas não é só para esse público que estamos aqui, estamos aqui para quem passa o dia inteiro no Centro, que tem pressa e quer comer bem. Queremos ser democráticos, que público de A ao Z possa vir aqui e consumir o mesmo produto ", garante a empreendedora.

Mesmo operando há pouco mais de duas semanas, os sócios já percebem retorno positivo da proposta. "É gratificante para nós como empreendedores, como pais e mães que têm filhos pequenos, ver gente que não teria acesso a McDonald's ou a nenhuma grande rede chegar em uma cozinha que tem um padrão de atendimento, de tecnologia. É um impacto social positivo. É uma inclusão", acredita Henrique.

Cardápio da Larguito

Embora pequena, a hamburgueria conta com mesas em um deck em frente à loja, onde os clientes podem consumir, além de embalagens pensadas para o take away. No cardápio, há opções para café da manhã, como pão de queijo, queijo quente, pão com ovo e bacon e iogurte com granola. Os itens partem de R$ 6,00 até R$ 15,00. O carro-chefe da casa são os combos de hambúrguer com batata frita e refrigerante, que custam de R$ 22,00 a R$ 33,00. Os milk-shakes, que saem por R$ 15,00, são uma das apostas da marca para conquistar o público. Além do sabor algodão doce, estão disponíveis creme e chocolate. As carnes são fornecidas pelo açougue Santo Ângelo.

"A gente tem um fast food mais artesanal, pegamos a carne direto aqui do Mercado. Selecionamos muito bem os nossos fornecedores para servir qualidade para o cliente, não só preço, por mais que esse seja um dos nossos objetivos pelo local que estamos da cidade", pontua Anne, destacando que entender a diversidade de públicos é peça-chave para empreender no Mercado. "Por conta dessa pluralidade, nascemos para ser democráticos. O preço justo é que o chama uma galera que não tem um poder aquisitivo tão alto, e a qualidade é o que vai chamar aquele pessoal que tem como pagar um lanche mais caro, mas ele quer a qualidade que não vai encontrar em uma rede de fast food grande", pondera.

Endereço e horário de funcionamento da Larguito

A Larguito Burger opera de segunda-feira a sábado, das 9h às 19h, no térreo do Mercado Público de Porto Alegre. Em breve, o negócio contará também com delivery, que atenderá uma faixa de horário mais ampla.