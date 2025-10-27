Grupo gastronômico de São Paulo chega a Porto Alegre com operação que une trattoria e café

Localizado no Shopping Iguatemi, o grupo de restaurantes Locale abriu sua primeira unidade em Porto Alegre em outubro. O novo espaço gastronômico é o primeiro da marca fora do estado de São Paulo, onde opera desde 2020. À frente do empreendimento estão Gabriel e Nicholas Fullen, irmãos e sócios da marca, que apostaram na Capital após um convite do grupo Iguatemi.

O novo espaço é o primeiro da Locale a operar em um modelo híbrido, unindo trattoria e café. A história da marca começou em um período conturbado. “A inauguração da nossa primeira loja estava marcada para ocorrer no fim de semana em que os negócios começaram a fechar as portas, devido à chegada da pandemia de Covid-19”, lembra Gabriel. Ambos os sócios tiveram que recalcular a rota e recuar. “Entendemos que não seria possível abrir no formato que a gente desejava, oferecendo coquetel, pois o bar sempre foi uma parte importante do negócio”, comenta.

Através de uma janela, eles passaram a atender a clientela. O formato take away foi a forma encontrada para colocar a operação em funcionamento no período delicado. “Abrimos de portas fechadas, praticamente”, brinca o empreendedor. Desde então, o negócio expandiu em diferentes formatos, contando três unidades espalhadas entre São Paulo e Campinas, operando nos formatos de café e trattoria.

“Entendemos que 2024 seria o momento de começar a procurar oportunidades. Olhando para nossa aderência, posicionamento, nossa relação com público e o tipo de produto que oferecemos, Porto Alegre sempre fez muito sentido. É a nossa primeira abertura como um modelo híbrido e ainda fora do nosso estado. Como não temos nenhum investidor por trás, somos só eu e meu irmão, precisamos estudar muito cada passo”, observa.

A expansão para a capital gaúcha também é fruto de uma relação de longa data que os sócios têm com o Shopping Iguatemi, que abriga outros restaurantes do grupo em São Paulo. O shopping apresentou aos irmãos o projeto Gardens, que reformula a cena gastronômica do empreendimento. A partir daí, a marca manifestou o desejo de somar no projeto.

“Já tínhamos quatro operações junto ao grupo Iguatemi lá em São Paulo, então somos muito próximos do grupo, dos diretores e eles sempre falaram de Porto Alegre”, relata. O novo restaurante é a maior operação da marca, tendo capacidade para receber até 160 pessoas . A equipe é formada por 80 funcionários, que se somam aos mais de 200 colaboradores das outras unidades em São Paulo. Só no ano passado, o grupo atendeu mais de 500 mil clientes e a ideia é que, em 2025, 600 mil pessoas passem pelos restaurantes Locale .

Cena gastronômica em Porto Alegre

O mercado de Porto Alegre foi um ponto central na decisão de expansão da marca Locale, que realizou estudos aprofundados para entender o público e a cena gastronômica local antes de sua inauguração.

Os empreendedores dedicaram cerca de um ano visitando os restaurantes mais prestigiados da cidade. “A nossa ideia era ir atrás dos locais mais hypados para conseguir compreender o público, o perfil desse público e entender o que estava acontecendo por aqui”, admite Gabriel.

O grupo notou uma significativa evolução na cena gastronômica de Porto Alegre, especialmente nos últimos anos, em comparação ao período pré-pandemia. O empreendedor constatou a existência de empreendimentos gastronômicos de alto padrão na cidade. “Isso refutava a nossa ideia de trazer um padrão de qualidade de São Paulo para um mercado que carecia disso, pois já tem coisas muito boas aqui”, relata.

Como forma de respeito e homenagem à cena local, o Locale exibe fotos de coquetéis de quatro operações prediletas de Porto Alegre nas paredes do estabelecimento: Brado, Benjamin Osteria Moderna, Capincho e Le Cochon Volant.

Direto da Itália

Com uma operação que atende desde o café da manhã até a janta, o espaço conta com um cardápio extenso com uma variedade de opções para almoço, jantar, happy hour e café. As especialidades são as massas e risotos, e o carro-chefe da operação é Scaloppine di Filetto Con Fettuccine Alfredo, prato individual que sai por R$ 86,00. Além disso, o Beef Wellington, por R$ 122,00 e o Filetto con Risotto ai Funghi, a R$ 108,00, ganham destaque. Entre as entradas, está o Vitello Tonnato, composto por carpaccio de filé mignon selado, maionese de atum caseira e alcaparras.