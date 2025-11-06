Restaurantes japoneses fogem do tradicional e ampliam operações

A cultura asiática está cada vez mais inserida no cotidiano de nós, gaúchos. Aqui no GeraçãoE, diversos negócios já tiveram suas histórias contadas, desde mercados, até restaurantes. Com anos de um mercado já consolidado, operações especializadas em comida japonesa se estruturaram, conquistaram a confiança dos clientes e agora chegam em um novo estágio: a expansão e o reposicionamento para atender às necessidades do crescimento. Inaugurado em 2022, no bairro Moinhos de Vento, o Nikō Sushi Club (@nikosushiclub) está ganhando uma nova unidade: o Nikō Bā. Inspirado nos izakaya, bar típico japonês, a proposta da nova operação é diferente da primeira. Enquanto a loja do Moinhos era focada em sushi e pratos frios, a do Bom Fim chega com pratos quentes e drinks com insumos do país asiático. Criado por Laura Lewin Lewinsohn e Pedro Chaves Barcellos, o Nikō surgiu como a possibilidade de aproveitar uma oportunidade de mercado e empreender com a paixão do casal por comida japonesa. “Percebemos que o Moinhos tinha uma demanda por sushi. Já existia o Daimu, que é um super-restaurante, mas queríamos trazer uma coisa mais rápida, que a pessoa pudesse sentar e comer rapidinho”, explica Pedro. “Mas sem abrir mão da qualidade, sempre entregando um produto premium. Por isso, a operação é pequena, para podermos investir em pessoal capacitado e bons insumos”, complementa Laura. De acordo com os sócios, o sucesso do negócio fez com que o tamanho da operação não suportasse mais a demanda dos clientes. "Às vezes, precisávamos fechar o delivery, porque era impossível dar conta, então era muito claro que tínhamos que abrir outra unidade", recorda Laura, revelando que a ideia de ter outra operação já existia desde o início de 2024. "Ficamos o ano passado todo procurando um ponto aqui nesta região. Toda vez que abria um aluguel, nós visitávamos e já tinha sido alugado", diz Pedro, afirmando que até observou imóveis em outros bairros, mas estava convicto da escolha pelo Bom Fim. Mesma marca, conceitos diferentes A expansão da Nikō não é uma simples réplica da operação original. De acordo com os sócios, Porto Alegre não é uma cidade muito grande para comportar duas unidades idênticas. " Tem modelos de negócios que podem ser replicados, mas não é o nosso caso. É uma experiência pensada para o Bom Fim ”, destaca Laura. “Estamos utilizando a mesma marca, que é o Nikō, mas não queríamos que o nome fosse exatamente igual, porque a proposta é de uma experiência realmente diferente”, enfatiza Pedro sobre a nova unidade que, diferente do Nikō Sushi Club, agora se chama Nikō Bā, palavra que significa bar em japonês. A primeira e mais perceptível diferença entre as operações é a decoração. Enquanto o sushi club tem um visual retrofuturista, com luzes de neon que lembram Tóquio, o Niko Bā tem o objetivo de ser mais sóbrio. “Lá foi pensado para ser mais over, com estímulos marcantes, aqui é uma versão um pouco mais madura, com elementos brancos, madeira. É como se lá fosse o Niko criança, mais divertido, e aqui o Niko cresceu e está mais contido”, compara Laura. Designer de profissão, Laura sempre prezou pelo conceito estético de seus negócios, assim como Pedro, que é arquiteto e transmite este conceito nos espaços. Juntos, o casal já está no ramo da gastronomia há mais tempo, desde a criação do Paraíso Bowls, negócio de comida saudável que começou em 2018, quando os sócios moravam no Uruguai. “Quando nós começamos, não tínhamos tanta experiência com gastronomia, então o Paraíso era uma operação que fazia mais sentido. Mas depois de um tempo, sentimos a necessidade de ter um restaurante que nos desse mais liberdade”, contextualiza Pedro, explicando que as mudanças de rumos nas operações acompanham as necessidades enxergadas e sentidas pelos dois. As diferenças entre as operações continuam no cardápio. “Lá, tem 85% de sushi e 15% de pratos quentes. Aqui, é só 20% sushi”, explica Pedro. A inspiração nos bares izakaya vêm de São Paulo, onde a cultura japonesa está muito mais presente do que em Porto Alegre. “Focamos bastante nos drinks de alta coquetelaria. A consultoria de bar foi feita pelo Beto Galetto, que é uma referência no assunto. Ele criou sete drinks autorais para nós”, conta Pedro, explicando que todos têm ingredientes e técnicas japonesas na produção. “Ou é clarificado, ou tem infusão, tem mil processos”, brinca Laura. LEIA TAMBÉM > Porto Alegre ganha novo salão com foco em beleza sustentável Já nos pratos quentes, Pedro destaca que o cardápio conta com clássicos, como panquecas okonomiyaki, massas e gyoza artesanal. “Indicaria um duo: o Tempurá Fries, que é uma batata frita empanada na massa de tempurá, junto com uma maionese Kewpie, que é inigualável. E para acompanhar um Tarataru, que é nosso tartare versão asiática, com carne e molho de gengibre e gergelim”, recomenda. Apesar do cardápio diferente de restaurantes japoneses convencionais, o Nikō Bā também trabalha com os sushis mais clássicos. “Temos seis rolos, com opções de nigiri e de sashimi”, garante Laura, destacando também as opções veganas. “Sempre tivemos essa preocupação. Temos inclusive um cream cheese de castanha de caju e tofu, que é produção nossa, e serve para quem tem intolerância a lactose também”, completa Pedro. Além do cardápio, outra diferença importante entre as operações é a relação com o cliente e a atenção no atendimento. “Vamos ter pessoas atendendo nas mesas, o que é diferente lá da galeria, onde as pessoas vão no balcão e buscam”, detalha. Informações gerais sobre o Nikō Bā O Nikō Bā fica localizado narua Fernandes Vieira, nº 374, no bairro Bom Fim. Ainda operando em soft opening, o atendimento se dá apenas por meio de reservas. O horário de funcionamento é das 18h30min às 23h30min, mas já há um planejamento para abertura no horário de almoço.

Hambúrguer de sushi é novidade em Porto Alegre

Nihon Sushi Kaiten, restaurante de sushi em esteira, localizado no Bourbon Shopping Teresópolis, na Zona Sul de Porto Alegre.

Foto: NATHAN LEMOS/JC Rodrigo Lima dos Reis está à frente do Sushi Burguer

Foto: TÂNIA MEINERZ/JC

O Sushi Burguer (@sushiburgueroficial) é uma nova fase do restaurante do empreendedor Rodrigo dos Reis. Junto com dois sócios com diferentes experiências de mercado, o trio comanda uma operação de sushi desde o ano passado, localizado em anexo a um posto de gasolina. Apesar do espaço pequeno, dentro de um container, o restaurante tem grande demanda, especialmente em duas frentes: o delivery e um clube, que fica ao lado do estabelecimento.

Foi há três meses, no entanto, que o negócio mudou de cara. Rodrigo dos Reis conta que a inspiração nasceu por acaso, num encontro entre os sócios. “Nos reunimos para fazer um churrasco, mas acabamos desistindo e pedimos hambúrguer. E aí conversando fiado a gente teve a ideia: ‘já pensou um hambúrguer de sushi?’ E nasceu dessa forma”, recorda.

A partir daí, os sócios levaram a ideia a sério e passaram a pensar na confecção do produto. Para substituir o pão, utilizaram outro carboidrato muito comum na culinária japonesa: o arroz. Como forma de sustentar a consistência firme, resolveram fazê-lo empanado. Para o recheio, o Sushi Burguer oferece algumas opções, mas a ideia inicial foi adaptar o conteúdo do temaki. “Salmão, pimentinha, cebolinha, gergelim, salsinha, cream cheese. E aí adicionamos crispy de couve, molho tarê e cebola roxa”, descreve Rodrigo.

Além do recheio inicial, o cardápio conta com outros quatro sabores. O Salmão Grelhado, que leva cream cheese, crispy de alho poró, molho sweet chilli e rúcula; o Mix Salmão Skin, com cream cheese, crispy de couve, molho tarê, mix de salmão e skin; o Camarão, com cream cheese, crispy de alho poró, molho sweet chilli, camarão empanado no panko; e o Peruano, com cream cheese, ceviche, salmão com cebola roxa finalizado com crispy de batata doce.

A mistura entre hambúrguer e sushi é inusitada e causa curiosidade. Isso pesou muito na decisão dos sócios de investirem no negócio. “Nós continuamos com o sushi, mas é um produto que muita gente já faz. Nós vimos nisso uma forma de diferenciar, de chamar atenção”, revela Rodrigo, destacando que a estratégia vem funcionando. “ Alguns influenciadores já vieram gravar aqui e isso deu um boom. Tem gente que vem lá da Zona Norte só para conhecer. As pessoas estão sempre atrás de novidades ”, analisa Rodrigo.

O Sushi Burguer, como adiantado por Rodrigo, fica distante da Zona Norte. No outro lado da cidade, está anexo a um posto de gasolina no bairro Pedra Redonda, na Zona Sul. Ao lado, está localizada a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), clube social e esportivo com grande fluxo de pessoas, com várias delas se tornando clientes.

Apesar da mudança de nome do negócio, o restaurante segue oferecendo o seu cardápio tradicional de sushi. Os combos são compostos de 16 a 50 peças, com variações que incluem uramaki, sashimi, niguiri, hossomaki, entre outros. Além disso, contam com diversos tipos de temaki, porções à la carte e opções de hot, para os que não gostam de peixe cru.

Onde encontrar o Sushi Burguer?

O Sushi Burguer fica localizado na avenida Coronel Marcos, nº 1141, no bairro Pedra Redonda, Zona Sul de Porto Alegre. O horário de atendimento é de terça-feira a domingo, das 17h às 23h. O restaurante também trabalha com delivery e retirada no local.

Negócio de sushi com esteira abrirá unidade na Zona Norte

O Nihon Sushi Kaiten se prepara para inaugurar nova unidade, agora na Zona Norte da Capital

Foto: NATHAN LEMOS/JC

Pouco mais de um ano após a abertura da primeira operação no Bourbon Shopping Teresópolis, na Zona Sul de Porto Alegre, o Nihon Sushi Kaiten se prepara para inaugurar a segunda unidade, agora localizada no Shopping Bourbon Country, na Zona Norte. O sushi de esteira, comandado pelo empreendedor Alfredo Pinto, funciona como um self-service que utiliza esteiras transportadoras que passam por todas as mesas do restaurante e servem os pratos.

A expansão da marca vem acompanhada de novidades. O novo restaurante contará com três esteiras, uma a mais do que a primeira, além de três bangalôs, que, de acordo com o empreendedor, oferecerão uma experiência diferenciada e intimista. Nesses espaços mais reservados a esteira passará por dentro, só para os clientes que reservaram os bangalôs.

Assim como a unidade da Zona Sul, o novo restaurante terá capacidade para 80 pessoas e seguirá o horário de funcionamento do shopping. “A experiência foi um sucesso. O cliente se identificou e gostou da ideia de não precisar esperar, de poder servir sem sair da mesa, poder comer à vontade. As crianças adoram”, observa Alfredo. De acordo com ele, o formato é bem-sucedido, porque as pessoas não querem mais esperar. Ao contrário de restaurantes tradicionais, onde os pedidos podem ser esquecidos ou o atendimento é mais lento, na esteira a comida está pronta, e todos os condimentos estão disponíveis na mesa.

O proprietário ainda observa que há uma forte predominância do público feminino. De acordo com ele, 78% dos clientes são mulheres. “Percebo que é que é um movimento, que elas vem aqui com as amigas para ter um momento, pedem uma espumante para acompanhar”, comenta, afirmando que a maioria retorna, contribuindo para o movimento à noite.

A unidade Teresópolis é caracterizada por clientes que procuram uma experiência com calma, diferentemente de outras unidades de shoppings mais movimentados.

Comportamento de Consumo e falta de mão de obra

Alfredo ressalta que o modelo é uma solução para o negócio, que, assim como tantos outros, passa por dificuldades na contratação de mão de obra, já que a tecnologia da esteira permite reduzir a força de trabalho humano. Na primeira unidade, a equipe é composta por 10 funcionários e, segundo o empreendedor, a operação precisaria de, no mínimo, 16 colaboradores para operar o mesmo tipo de serviço.

A esteira opera com pratos trocando o dia inteiro, oferecendo comida pronta e todos os condimentos ao lado. O cliente pega o prato e come, sem depender do tempo de retorno do funcionário ou do ligamento de equipamentos na cozinha.

A expansão do Nihon Sushi Kaiten veio de uma oportunidade. “Graças ao apoio do Grupo Zaffari, que administra os shoppings, surgiu essa chance de investir no segundo andar do Bourbon Country”, comenta Alfredo. O novo restaurante está localizado em frente ao Loof, complexo gastronômico e de entretenimento. “ A escolha da localização é estratégica, pois o Country está de um lado da cidade e o Teresópolis, em outro. Assim, atingimos públicos diferentes ”, reconhece. O empreendedor também observa que estar situado em frente ao acesso ao cinema do estabelecimento é um facilitador, já que muitas pessoas circulam pelo espaço.

A previsão é que a nova unidade seja inaugurada em dezembro. A reserva dos bangalôs será diferenciada e custará R$ 250,00 por casal, oferecendo a “experiência do chef”, na qual os clientes poderão solicitar itens específicos, como camarão, lâminas de atum, peixe branco ou salmão.

Além do novo ponto, o Nihon Sushi Kaiten já está em negociação final para abertura de uma terceira unidade, que irá operar em um modelo diferente das demais. O empreendedor detalha, que o serviço será focado em clientes que estão no horário de almoço ou que precisam de rapidez. “Vai ser uma unidade voltada para atender a demanda do almoço, então, o cliente se serva na esteira come e volta para a rotina. Não será focado em experiência”, destaca.