Porto Alegre ganha novo salão com foco em beleza sustentável

O Grupo Laces, fundado há quase quatro décadas, chega a Porto Alegre através do projeto Hair Spa Bioma Brisa. O novo estabelecimento compõe a rede Bioma Salon, modelo de licenciamento criado pelo grupo para transformar salões tradicionais em espaços de beleza limpa e impacto socioambiental positivo. Inaugurado no dia 30 de outubro, o espaço está localizado no Bourbon Shopping Carlos Gomes, novo empreendimento da capital gaúcha.

À frente da nova unidade estão Cris Dios, fundadora do Grupo Laces, e Silvia Cruz Perrone, empreendedora responsável pela filial em Porto Alegre, que passa a integrar o movimento nacional de expansão da marca. Com o Bioma Brisa, o projeto já soma 64 unidades espalhadas pelo Brasil, sendo a segunda no Rio Grande do Sul, que já contava com o Bioma Ritualité, em Cerro Largo, no Oeste do Estado.

Criado há quatro anos, o modelo Bioma Salon, hoje presente em 18 estados, prevê a implantação de 540 salões licenciados em todo o País nos próximos cinco anos. A proposta é democratizar o acesso à beleza sustentável, mantendo o cuidado, a naturalidade e o propósito que sempre nortearam o grupo.

“ Tivemos que dar três passos para trás. Decidimos não crescer no modelo B2B, construindo o nosso próprio canal, que é o Bioma. É um processo mais lento, mas é o que acreditamos , pois crescemos de forma orgânica, com recursos próprios”, explica Cris Dios.

A empreendedora destaca que o modelo surgiu como alternativa à lógica de mercado, que segundo ela, privilegia grandes marcas nas gôndolas. “Não faz sentido gastar mais do que se ganha para estar na prateleira. Preferimos fortalecer a nossa comunidade, formar profissionais e oferecer um espaço de beleza consciente”, completa.

Empreendedora de primeira viagem

À frente do Bioma Brisa, Silvia Cruz Perrone vive sua primeira experiência como empresária após mais de 30 anos de carreira na área de recursos humanos e psicologia, com passagem por grandes multinacionais e pela aviação, onde atuou na Varig e na TAP Air Portugal.

De volta ao Brasil, Silvia decidiu transformar o novo capítulo da vida em um projeto de propósito. “Sempre gostei do que fiz, mas chegou o momento de fazer algo que tivesse mais sentido, que fosse sobre bem-estar, sobre cuidar das pessoas. O Bioma representa isso pra mim, um espaço onde as pessoas possam se reconectar com elas mesmas”, conta.

A empreendedora revela que conheceu o projeto por meio de uma amiga e se encantou pela filosofia do Laces. “Achei que era a minha cara. Sempre acreditei que beleza e saúde precisam caminhar juntas. Além disso, a mulher gaúcha tem um olhar especial para o cuidado, para o ritual. O Bioma nasceu para ser esse refúgio dentro da cidade.”

Aos 62 anos, Silvia celebra a nova fase com entusiasmo. “Eu me inspirei nas mulheres fortes da minha família, que sempre trabalharam e abriram caminhos. Empreender agora é também um gesto de coragem e de amor, além de um convite para que outras mulheres se cuidem, se priorizem”, diz.

História da marca

O Laces and Hair, primeiro hair spa do Brasil, nasceu em 1987 a partir da pesquisa de Mercedes Dios, mãe de Cris, sobre o uso de plantas e extratos naturais no cuidado dos cabelos. O que começou como um pequeno salão familiar se transformou em referência nacional em clean beauty, um conceito que une estética, saúde e sustentabilidade.

“A nossa história vem do meu avô, que era barbeiro naturalista. Ele passou esse conhecimento para minha mãe, e ela para mim. Sempre acreditamos que a beleza é o resultado da saúde do couro cabeludo e do fio”, relembra Cris.

Com três marcas próprias - Cris Dios Organics, LCS e C/Alma - o grupo mantém uma fábrica certificada orgânica desde 2008, a primeira do País com selo IBD e EcoCert. Todos os produtos são formulados com bioativos de alta performance, como chá verde, alecrim, tangerina, camomila, menta e argila, e livres de parabenos, ftalatos e testes em animais.

A filosofia do Laces vai além da estética. Os espaços são projetados como extensões da natureza. O design das lojas é todo voltado para materiais naturais, com plantas, mobiliário reaproveitado, criando uma experiência sensorial. “Queremos que o cliente se sinta em casa, em um lugar de pausa e reconexão. É beleza com propósito”, define Cris.

Sustentabilidade no negócio

O compromisso com o meio ambiente é um dos pilares do Grupo Laces. Da escolha das matérias-primas à produção e descarte das embalagens, todas as etapas seguem práticas de logística reversa e economia circular. Os frascos são feitos com plástico de reuso e contam com uma enzima biodegradável que acelera sua decomposição de 200 para apenas 5 anos.

"Não somos especialistas em sustentabilidade, mas fazemos na prática. Tudo o que criamos passa por um olhar consciente, desde a escolha dos insumos até o relacionamento com nossos fornecedores. Não adianta pagar menos e prejudicar quem está na base da cadeia. Todo o processo precisa ser justo”, afirma Cris.

Essa coerência levou o grupo a participar de conferências internacionais como a COP 27, COP 28 e COP 16 da Biodiversidade, e já estão confirmadas para a COP 30, em Belém.