Multimóveis foca no e-commerce e cresce 200% após a pandemia

A pandemia da Covid-19 foi fator determinante para uma completa virada no formato tradicional de venda pela Multimóveis, empresa moveleira de Bento Gonçalves. Até 2020, o faturamento era basicamente originário de grandes players do varejo nacional e das exportações. Pequena parcela de produtos diferenciados, que não chegava às lojas, era vendida por meio de um projeto virtual iniciado em 2017. Pois foi essa incipiente ação que garantiu, nos últimos anos, crescimento de 200%.

A diretora financeira e administrativa Maristela Cusin Longhi recorda quede como seguir adiante. O projeto piloto de comércio virtual foi visto como alternativa emergencial, pois as pessoas tinham que ficar em casa, mas não eram privadas de comprar. Aos players foi solicitada permissão para a venda de móveis da marca em suas plataformas, mediante pagamento de comissão. “Todos aceitaram e,. Possivelmente, em época normal levaríamos anos para fazer a transição. Por necessidade, deu-se de forma muito rápida”, assinala. Atualmente, 90% das vendas ocorrem por meio de diferentes plataformas online., pois o movimento normal de emissão de 1,7 mil notas fiscais mês se transformou em 70 mil documentos. A expedição dos pedidos recebeu investimentos representativos com a abertura de oito filiais nas principais capitais e de vários depósitos em grandes centros logísticos para garantir a distribuição em todo o Brasil. “Criamos uma estrutura diferente para entregar os pedidos no mais curto espaço de tempo e com frete mais baixo”, destaca.Enquanto empresas demitiram,para também atuar com call center e atendimento aos clientes. “Foi um desafio que se mostrou eficiente naquele momento de dificuldades, a empresa cresceu muito neste período”, reforça. A nova situação exigiu o desenvolvimento de vários programas para tornar os processos mais integrados.De acordo com a executiva, a e. “A pandemia acabou acelerando o projeto incipiente, que tínhamos planejado para ser incorporado de forma gradual. Aproveitamos como solução para o momento e se mostrou vantajoso”, recorda. A empresa também enxugou marcas de forma a focar a força produtiva e comercial nas linhas centradas no e-commerce.