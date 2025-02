Movelsul retoma formato original e oferece uma série de novidades

*De Bento Gonçalves



Realizada pela última vez de forma individual em 2018, a Movelsul retomou nesta segunda (17) o seu formato tradicional, mas com uma série de novidades para os visitantes. Cancelada em 2020 em função da pandemia e promovida em duas edições conjuntas com a Fimma, em 2022 e 2023, a principal feira do setor de móveis da América Latina segue até quinta-feira (20), em sua 24ª edição, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, com horário de funcionamento das 12h às 19h. O ingresso é gratuito mediante credenciamento antecipado em www.movelsulbrasil.com.br.



Em função deste cenário, a atual diretoria fará estimativas de negócios e público visitante somente na quarta ou quinta-feira. Nesta edição são 247 marcas de mobiliário, colchões, estofados, decoração e serviços para o varejo. Na edição de 2018, recebeu 30.284 visitantes profissionais de 33 países. A projeção de negócios dos 246 expositores participantes foi na ordem de R$ 300 milhões. A próxima edição já tem data marcada: 17 a 20 de agosto de 2026.



A abertura oficial teve a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, representando o governador Eduardo Leite que não conseguiu, em função do mau tempo, deslocar-se de Porto Alegre a Bento Gonçalves. O secretário destacou a importância da retomada do modelo tradicional, com realização a cada dois anos, intercalando com a Fimma, feira focada na cadeira de fornecedores do setor moveleiro – a próxima edição será em agosto deste ano. Afirmou que o Estado trabalha no sentido de atrair mais eventos do Mercosul para Porto Alegre e Serra Gaúcha. Para tanto estão sendo feito esforços para ampliar, em até dois anos, as linhas aéreas e criar novas rotas diretas a partir de Porto Alegre. Fez referência também à importância de acelerar os trâmites para início das obras do aeroporto regional de Vila Oliva, em Caxias do Sul.



Cíntia Weirich, presidente do Sindmóveis (Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves), entidade organizadora da feira desde 1977, quando era chamada de Mostra do Mobiliário – a denominação Movelsul surgiu em 1988, salientou a importância das mudanças. “A Movelsul se reinventou e está cheia de novidades. Criamos novos projetos, ampliamos os segmentos de expositores e vamos entregar ao setor moveleiro um evento ainda mais completo, com lançamentos, geração de negócios, conhecimento e oportunidades de relacionamento”, resume.



Também citou dados sobre a relevância do setor para a economia nacional. Comentou que são 19 mil empresas no Brasil, das quais 2,4 mil no Rio Grande do Sul e 300 em Bento Gonçalves. No Estado, o setor gera 36 mil empregos e Bento participa com 6,5 mil. O faturamento do polo moveleiro gaúcho foi de R$ 13 bilhões, no ano passado, e R$ 3 bilhões originados em Bento. Citou como grandes desafios para a atividade a logística, os tributos, os custos dos insumos e, mais recentemente, as catástrofes da saúde, com a pandemia de 2020, e as climáticas, com as enchentes de maio no estado. “Apesar disto tudo, em função da nossa resiliência, seguimos acreditando no Brasil e no setor”, frisou.



O prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, destacou que a feira dá visibilidade ao município e traz benefícios a diversos setores como transportes, construção civil, serviços e turismo. Na mesma linha da dirigente sindical apontou a resiliência da comunidade como fator determinante para sair das crises. “Cada município deve dar o exemplo e buscar uma situação fiscal equilibrada. Não podemos depender da União”, assinalou.



Destacou que Bento Gonçalves alcançou a condição de primeiro município brasileiro de grande e médio porte a reduzir para menos de 2 mil o número de famílias beneficiadas com o Bolsa Família, o que significa abaixo de 4% da população em geral. “No Brasil, o índice é de 25%”, referiu. Siqueira explicou que não se trata de simplesmente reduzir os beneficiados, mas criar condições de trabalho para esta população. Destacou a mobilização da sociedade em geral para enfrentar, sem medo, estes dogmas. “Há um excesso de programas assistencialistas. Nós estamos oferecendo empregos”, reforçou.



Principais projetos da edição 2025



MOVELSUL CONECTA

Reúne marcas de móveis planejados, mobiliário corporativo, decoração e serviços para o varejo. No mesmo espaço, no Pavilhão E, está a Arena do Conhecimento, com palestras, e a mostra do 26º Prêmio Salão Design.



HISTÓRIA, CONTEÚDOS E NOVAS POSSIBILIDADES DO MORAR

No Pavilhão B, a exposição de uma Tiny House (“mini casa”) de 45m² apresenta possibilidades para uma demanda crescente do mercado: adaptabilidade e funcionalidade para pequenas residências. No Pavilhão D, a mostra “Design da Imigração: Primórdios do Aqui e Agora” reúne 45 artefatos históricos produzidos por imigrantes alemães e italianos entre o final do século 19 e o início do século 20.



AÇÕES DE NEGÓCIOS

Além da presença de lojistas e importadores, a organização realiza rodadas de negócios, visitas e encontros de relacionamento. O Lounge Internacional, localizado no Pavilhão A, é ponto de encontro e orientações para os visitantes estrangeiros. Em parceria com o Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias, é desenvolvido um ecossistema de internacionalização para micro e pequenas empresas, desde a preparação até realização de rodadas de negócios internacionais e acompanhamento pós-evento.