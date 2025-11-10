Inicia oficialmente, nesta segunda-feira (10), a COP30, Conferência das Nações Unidas pelas mudanças climáticas, em Belém, no Pará. A colunista do Pensar a Cidade e Ideias Sustentáveis, Bruna Suptitz, acompanha a conferência e fala sobre o primeiro dia de evento.
COP30
COP30- Publicada em 10 de Novembro de 2025 às 11:43
Vídeo: Inicia oficialmente a COP30 em Belém do Pará
