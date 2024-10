Nova versão de pesquisa sobre orçamento doméstico do IBGE inclui jogos e apostas onlines

Estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que mede os hábitos de consumo da população brasileira desde os anos 1970 terá a sua sétima edição iniciada no próximo dia 19 de novembro. Com expectativa de divulgar os primeiros resultados em maio de 2026, a nova versão da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) pretende ser a mais aprofundada da série. Entre as novidades está a aferição de gastos dos brasileiros com jogos/apostas onlines (incluindo as Bets) e o entendimento do impacto do e-commerce a partir da pandemia.

"O entrevistador deve levar aproximadamente nove dias para finalizar o questionário. Para isso, terão um treinamento de cinco dias presencial e EAD. Na primeira visita ele vai se apresentar, mostrar dados e combinar sobre o início do preenchimento. Ao final, ele retorna para o fechamento. Ele não ficará dentro da casa da pessoa e não vai todos os dias”, explicou a coordenadora da POF no Rio Grande do Sul, Carolina Rekowsky Lopes, em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (8). O o gerente substituto de Planejamento e Gestão Técnica do IBGE, Luís Eduardo Azevedo Puchalski, também participou da apresentação dos dados.

O instituto público afirma que mais de 100 mil domicílios participarão da pesquisa em mais de 2 mil municípios. No Estado, serão aplicados em mais de 5 mil residências de 165 cidades. Em todo território nacional serão inquiridos 7 mil setores censitários (unidades territoriais de coleta do Censo Demográfico), 398 no RS. O módulo inédito sobre o uso do tempo dos cidadãos não será incluído na versão gaúcha.

Entre os principais objetivos da pesquisa está o aferimento de quanto do orçamento das famílias é destinado aos gastos com alimentos, roupas, medicamentos ou passagens de ônibus, por exemplo. Para traçar o perfil das condições de vida da população a partir da análise dos gastos domésticos, são coletados dados como rendimentos e parte da variação patrimonial das famílias. Além disso, o estudo apura informações diretamente associadas à estrutura orçamentária, e várias características dos domicílios e das famílias são também investigadas, incluindo a autoavaliação subjetiva sobre qualidade de vida

Os dados são usados como referência para a atualização periódica da lista de bens e serviços cujas variações de preços são mensuradas no cálculo da inflação oficial do País, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), também do IBGE. A medida é vista como necessária para que os bens e serviços do índice de inflação ganhem ou percam peso de acordo com sua relevância no orçamento das famílias.

A nova investigação também irá medir os impactos ambientais do domicilio, como a satisfação com a vida sob aspectos pessoais e financeiros. Também haverá perguntas envolvendo questões sobre discriminação (de gênero, sexualidade, política, entre outras). Outra preocupação diz respeito à insegurança alimentar, incluindo uma descrição detalhada dos produtos consumidos: quantidade, unidade de medida, peso ou volume e frequência.

A edição mais recente da POF é relativa a 2017 e 2018. Na atualização mais recente da cesta do IPCA, a partir da última POF, o IBGE passou a medir a evolução dos preços de subitens como streaming e transporte por aplicativo. São serviços de plataformas como Netflix, Uber e 99, que ganharam espaço no dia a dia das famílias. Em contrapartida, a atualização ocorrida em 2020 retirou do cálculo de inflação subitens como CD, DVD e máquina fotográfica, que perderam participação no orçamento dos brasileiros.