Embraer anuncia vendas de jatos executivos Phenom 300E e Praetor 600

2019-01-14 12:26:09

A Embraer anunciou nesta segunda-feira (14) as primeiras vendas dos jatos executivos Phenom 300E e Praetor 600 a clientes brasileiros. Conforme a fabricante, o primeiro Phenom 300E de matrícula brasileira foi entregue na semana passada, enquanto o cliente de lançamento do Praetor 600 no País receberá a aeronave no último trimestre de 2019.

O Praetor 600 foi apresentado ao mercado no fim de 2018 junto a outro modelo, o Praetor 500. A expectativa é de que o Praetor 600 receba certificação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) no segundo trimestre de 2019.

Já o jato Phenom 300E é uma nova versão do Phenom 300. As primeiras entregas dessa aeronave tiveram início em março de 2018.