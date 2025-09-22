Melhores máquinas e mais conhecimento: os caminhos para desenvolver a logística

Profissionais do setor de transporte rodoviário e logística de todo o País promoverão um congestionamento na zona norte de Porto Alegre, entre os dias 23 e 26 de setembro. Desde executivos de grandes fabricantes de caminhões e carrocerias até empreendedores de pequenos e médios negócios já rumam de diferentes cantos do Brasil para a capital gaúcha - assim como estudantes, motoristas, embarcadores e técnicos das mais diferentes áreas.
O ponto de encontro, onde são esperadas 22 mil pessoas, é a Federação das Indústrias do Estado (Fiergs), onde permanecerão ao longo de quatro dias, das 14h às 21h. O tráfego não será interrompido - pelo contrário. O fluxo deve ser grande e constante.
Circular em marcha lenta e parando constantemente é o que mais se espera de quem circulará pelos corredores do Centro de Exposições da Fiergs, onde se realiza a 24ª Transposul – Feira e Congresso de Transporte e Logística. A partir desta terça, 150 empresas expositoras levam para a feira o que há de mais moderno tem em suas sedes e unidades produtivas. Já pelo palco do teatro que integra o centro de exposições passarão mais de 70 palestrantes, abordando temas tão distintos como psicologia e desgaste de pneus, com foco na qualificação de gestores.
Assim como as estradas, o setor de logística abriga uma diversidade sem fim de especialistas, técnicos, atividades econômicas e setores da sociedade. Na área de exposições, os visitantes encontram uma pequena cidade, toda dedicada ao transporte. Ao percorrer as avenidas (como são chamados os corredores centrais), o público tem uma visão significativa do que grandes fabricantes estão colocando no mercado.
Nas ruas laterais estão estabelecidos pequenos e médios negócios, fornecedores e prestadores de serviços. É uma oportunidade de conhecer, por exemplo, profissionais estratégicos, como contadores especializados na legislação e tributação dos segmentos. Desbravando um pouco mais a cidade do transporte, empreendedores criativos também se apresentam nesta vitrine logística. Entre estes inovadores está uma fabricante gaúcha de cozinhas para caminhão.
Serviço
- Valor: não há custo para visitar a feira, mas é recomendado fazer seu credenciamento antecipado se quiser ficar livre de filas na chegada.
- Como: basta preencher o formulário online e apresentar o CPF na entrada. O credenciamento antecipado agiliza seu acesso ao evento e garante uma experiência mais fluida logo na chegada.
- Onde: https://schenautomacao.com.br/transposul2025/ e faça o seu cadastro.
ATENÇÃO !
Para o congresso é necessário fazer sua inscrição em cada um dos painéis que se queira assistir. Organize sua agenda cedo para não ficar de fora. Os lugares são limitados.
Espaços carregados com serviços, lançamentos e conhecimentos
Tecnologia, ferramentas de gestão e sustentabilidade estão entre os temas, produtos e serviços que se destacam no evento
- Sensores de cansaço: soluções que detectam fadiga e uso de celular ao dirigir estarão em destaque na TranspoSul 2025, reforçando a prevenção de acidentes. Dispositivos com sensores de fadiga, câmeras com inteligência artificial e sistemas embarcados capazes de identificar sinais de sonolência ou uso de celular durante a condução já são realidade em frotas modernas.
- Relacionamento & Networking: o espaço Connect será um ponto estratégico para gerar conexões entre empresas de diferentes segmentos que se relacionam com o transporte e a logística. Advogados especializados, companhias de transporte de cargas perigosas, transportadoras e prestadores de serviços diversos estarão reunidos para apresentar soluções, trocar experiências e criar novas parcerias.
- Influenciando a logística: Tony Bernardini, Paulla Demeneghi e Felipe Comelli compartilham experiências sobre os desafios do setor, o papel das redes sociais e da comunicação digital na construção da imagem do transporte, no dia 23/09, das 16h30 às 17h15, no auditório principal
- Rastreamento 360°: plataformas com amplo monitoramento, análise e gestão inteligente de riscos na cadeia logística são parte da evolução dos sistemas de rastreamento. O modelo, denominado end-to-end, integra dispositivos robustos, conectividade contínua, análise de dados e inteligência artificial para tomada de decisão em tempo real. Esse conjunto de dados permite a gestão ativa de riscos, prevenção de perdas, previsão de falhas e a automação de alertas operacionais.
- Telemetria x Acidentes: o monitoramento em tempo real de parâmetros como velocidade, frenagens bruscas, tempo de direção contínua, consumo de combustível e comportamento do motorista, gerando alertas preventivos e relatórios de performance. Segundo dados da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA), empresas que utilizam sistemas de telemetria conseguem reduzir em até 47% os índices de acidentes envolvendo veículos pesados.
- Entrega ultra rápida: conhecido como quick commerce ou q-commerce, foca no atendimento de entregas rápidas e eficientes, com prazos de entrega de poucas horas ou até mesmo minutos, especialmente em áreas urbanas. De forma prática, a solução é apresentada por expositores com suas soluções avançadas. Entre as inovações que já estão no mercado estão destaques como as Dark store - estabelecimentos físicos, semelhantes a lojas, mas fechados ao público. Esses pontos físicos atuam como centros de distribuição para e-commerce, roteirização inteligente, tracking em tempo real e janelas precisas de entrega, com possibilidade de redução de custos de frete e aumento da satisfação do consumidor.
Organize sua trilha do conhecimento
Nos quatro dias de evento os visitantes precisarão se dividir em dois para aproveitar 100% do que a Transposul oferece.O Congresso Técnico da TranspoSul 2025 complementa a imersão feita na feira com um agenda ampla para acelerar carreiras e negócios.
Mais de 40 painelistas se dividem no palco, que se transforma em sala de aula, espaço de debates e troca de conhecimentos. Os temas abordados? De preparo mental para os muitos desafios do dia a dia profissional a explanações sobre o cenário político e econômico nacional. E, obviamente, tecnologia, sustentabilidade, legislação, entre outros.
A disputa entre a feira e o congresso pela atenção dos visitantes os deixa em uma encruzilhada. A dica, para esse caso, é formar dois ou mais grupos para se dividir nas atividades. Enquanto um grupo está ouvindo os painelistas, o outro grupo confere e seleciona que acha mais válido nos estandes e para mercado.
No final do dia, as duas equipe trocam observações sobre o que viram e ouviram de mais relevante ao longo dia. Para essa troca, a recomendação é gravar as palestras e o que dizem os expositores, assim como fazer anotações, tirar fotos e pegar catálogos e materiais de apoio para todos.
Além de permitir o máximo aproveitamento do evento, se reforça a cultura da colaboração. Outro ponto positivo da tarefa de repassar aos colegas o que viu e aprendeu é que se memoriza melhor o conteúdo pela responsabilidade da troca.
Veja abaixo 10 temas e especialistas que selecionamos para você acompanhar. Não deixe, porém, de olhar toda a grade de programação para ver outros temas e profissionais que estarão no palco.
1) Alexandre Weimer
Economista, especialista em Vendas Complexas e Estratégia Empresarial - e fundador do HJ Conference, um dos maiores eventos de empreendedorismo do Sul do Brasil. No ano passado foi eleito um dos dez maiores influenciadores de vendas no LinkedIn. Em 2025, o economista extrapolou fronteiras. Foi considerado a 183ª voz mais influente do mundo em Educação Corporativa pela Favikon. A regra básica de Weimer: evolução constante é fruto de muito estudo, disciplina e dedicação.
2) Carlos Palhares
Um dos fundadores e diretor da Qore, Palhares é especialista em diagnósticos de cultura organizacional e projetos de transformação, com uso de metodologia avançada e inteligência artificial, com teoria respaldada em estudos de Harvard.
3) Lucilene Carvalho
Gerente de Sustentabilidade/ESG na IvecGroup, engenheira bioquimica e Mestre em Inovação Tecnológica, Lucilene é referência em desenvolver estratégias corporativas para engajar stakeholders e implementar projetos que promovam a sustentabilidade financeira e impacto positivo.
4) Paulla Demeneghi Celuppi
Primeira mulher caminhoneira da Dinon Transportes, é empresária, palestrante e idealizadora do movimento Seja Águia, que reúne eventos e podcast para impulsionar o desenvolvimento do setor com educação, tecnologia e inclusão
5) Diego Paludo
Especialista em pneus, realiza treinamentos, palestras e consultorias, mostrando como as empresas podem alavancar os resultados através de uma gestão de pneus econômica e eficiente.
6) Bruno Luz Martins
Gerente de Sustentabildade das Lojas Renner S.A e integrante do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos do Pacto Global da ONU, é titular no Fórum de Empresas e Direitos LGBTI
7) Patrícia Pallermo
Doutora em Economia, consultora e professora universitária, Patrícia se destaca pelo assessoramento econômico de empresas, entidades empresariais e cooperativas de crédito, realizando análises de cenários econômicos e perspectivas adotadas pelas entidades como base para seus planos e projetos.
8) David Silvério
Consultor de Inovação e Novos Negócios na Mercedes-Benz Caminhões, lidera projetos estratégicos focados em veículos autônomos, combustíveis alternativos, ESG e soluções para mobilidade e logística. Com atuação global, colaborou com equipes na Europa, Estados Unidos, América Latina e Japão, conectando tecnologia, sustentabilidade e inovação.
9) Felipe Costa
Mentor e palestrante de oratória, negociação e pitch, atua em ecossistemas de inovação, como Instituto Caldeira, Acate, Abstartup e na área de intraempreendedorismo de grandes empresas, entre as quais AmBev e Sicoob Em 2022 e 2023 foi indicado ao prêmio de mentor do ano pelo Startups Awards,da Associação Brasileira de startups.
10) Magda Geyer Ehlers
Fundadora do Instituto Sucessor, é consultora de famílias empresárias desde 1989 e conselheira de empresas do sul e sudeste do Brasil, a psicóloga é referência em administração de conflitos familiares, societários e gestão da sucessão.
