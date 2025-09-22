Melhores máquinas e mais conhecimento: os caminhos para desenvolver a logística

Profissionais do setor de transporte rodoviário e logística de todo o País promoverão um congestionamento na zona norte de Porto Alegre, entre os dias 23 e 26 de setembro. Desde executivos de grandes fabricantes de caminhões e carrocerias até empreendedores de pequenos e médios negócios já rumam de diferentes cantos do Brasil para a capital gaúcha - assim como estudantes, motoristas, embarcadores e técnicos das mais diferentes áreas.

O ponto de encontro, onde são esperadas 22 mil pessoas, é a Federação das Indústrias do Estado (Fiergs), onde permanecerão ao longo de quatro dias, das 14h às 21h. O tráfego não será interrompido - pelo contrário. O fluxo deve ser grande e constante.

Circular em marcha lenta e parando constantemente é o que mais se espera de quem circulará pelos corredores do Centro de Exposições da Fiergs, onde se realiza a 24ª Transposul – Feira e Congresso de Transporte e Logística. A partir desta terça, 150 empresas expositoras levam para a feira o que há de mais moderno tem em suas sedes e unidades produtivas. Já pelo palco do teatro que integra o centro de exposições passarão mais de 70 palestrantes, abordando temas tão distintos como psicologia e desgaste de pneus, com foco na qualificação de gestores.

Assim como as estradas, o setor de logística abriga uma diversidade sem fim de especialistas, técnicos, atividades econômicas e setores da sociedade. Na área de exposições, os visitantes encontram uma pequena cidade, toda dedicada ao transporte. Ao percorrer as avenidas (como são chamados os corredores centrais), o público tem uma visão significativa do que grandes fabricantes estão colocando no mercado.

Nas ruas laterais estão estabelecidos pequenos e médios negócios, fornecedores e prestadores de serviços. É uma oportunidade de conhecer, por exemplo, profissionais estratégicos, como contadores especializados na legislação e tributação dos segmentos. Desbravando um pouco mais a cidade do transporte, empreendedores criativos também se apresentam nesta vitrine logística. Entre estes inovadores está uma fabricante gaúcha de cozinhas para caminhão.

Serviço

Valor: não há custo para visitar a feira, mas é recomendado fazer seu credenciamento antecipado se quiser ficar livre de filas na chegada. Como: basta preencher o formulário online e apresentar o CPF na entrada. O credenciamento antecipado agiliza seu acesso ao evento e garante uma experiência mais fluida logo na chegada. Onde: https://schenautomacao.com.br/transposul2025/ e faça o seu cadastro.

ATENÇÃO !

Para o congresso é necessário fazer sua inscrição em cada um dos painéis que se queira assistir. Organize sua agenda cedo para não ficar de fora. Os lugares são limitados.

Espaços carregados com serviços, lançamentos e conhecimentos

Tecnologia, ferramentas de gestão e sustentabilidade estão entre os temas, produtos e serviços que se destacam no evento