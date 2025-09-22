Futuro do cuidado no envelhecimento

Daniel Giaccheri

O Brasil, assim como o mundo todo, vive um momento ímpar na história ao falarmos de longevidade. Em 1990, a expectativa de vida era de 68,4 anos, de acordo com dados da Fiocruz. Hoje, aumentou para 76,4 anos, e o IBGE calcula que deve chegar a 83,9 anos até 2070. Importante destacar que, por mais que essa expectativa de vida represente avanços em relação ao passado, é fundamental debater a qualidade de vida desse público.

Dados alarmantes do IBGE revelam que as pessoas nessa faixa etária são as mais afetadas pela depressão, atingindo cerca de 13% da população entre os 60 e 64 anos. Ao mesmo passo que vivem mais, os mais velhos são afetados por questões como solidão, abandono familiar, falta de autonomia e angústias relacionadas ao próprio envelhecimento. Como podemos comemorar a longevidade se as pessoas estão cada vez mais tristes?

A saúde mental representa uma parcela significativa do bem-estar do indivíduo e é fundamental a percepção de que o cuidado integral transcende a atenção voltada à atuação clínica, assistencial e à prevenção de doenças. É necessário transformar o modo como o idoso é acolhido e assistido. A longevidade é uma realidade, e a atenção sobre a questão deve ser redobrada nas mais diversas vertentes. A importância é identificada e traduzida também pela ascensão da economia prateada, que consolida um mercado capaz de movimentar R$ 1,8 trilhão em 2024, de acordo com dados da consultoria Data 8. O foco agora é criar alternativas para dar qualidade de vida, autonomia e dignidade a eles.

O mercado de senior living, por exemplo, tem um potencial imenso e é visto como o próximo fenômeno imobiliário por especialistas. Residenciais de alto padrão, capacitados para o cuidado integral desse público e com uma metodologia voltada à socialização entre os moradores são o futuro. Espaços que promovam o convívio como ferramenta terapêutica e organizem atividades como musicoterapia, pet terapia, festas e danças. Cada vez mais, veremos espaços como o São Pietro Sênior, que oferece serviços e experiências pensadas para proporcionar qualidade de vida real, não apenas conforto.

Analisamos o passado, vivemos o presente e precisamos, mais do que nunca, olhar para o futuro. A construção da vida que levaremos nos próximos anos passa pelo planejamento de hoje. Pensar no amanhã é imprescindível, afinal, a humanidade ganha mais futuro a cada dia.

Sócio-fundador do Grupo São Pietro Hospitais e Clínicas