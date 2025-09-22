Após saída de Roger, Inter busca estrangeiro com experiência no País

Depois de 430 dias, Roger Machado não resistiu à derrota no Gre-Nal 448 e foi demitido do comando técnico do Inter. Com o anúncio na coletiva após o jogo deste domingo (21), a diretoria tem que correr para encontrar um substituto para o restante da temporada. Alguns nomes já circulam nos bastidores. A preferência parece ser por um estrangeiro com experiência à frente de equipes brasileiras.

O primeiro a ser especulado foi Ramón Díaz. Em 2023, o argentino de 66 anos chegou ao Vasco, onde ficou até abril de 2024. Em julho daquele ano, acertou com o Corinthians, que comandou até abril. Atualmente está sem clube. Seu último trabalho foi a desastrosa passagem pelo Olimpia do Paraguai. Após sete jogos, sendo duas vitórias, dois empates e quatro derrotas, pediu demissão, deixando o time em antepenúltimo. Apesar de ter ganhado força na manhã desta segunda (22), a negociação perdeu força durante o dia.

Um brasileiro não é descartado: Odair Hellmann, que faz boa campanha na Série B à frente do Athletico-PR, também foi citado como o possível substituto de Roger. Mas, questionado em entrevista, se disse focado na campanha de retorno dos paranaenses à Série A. Além disso, caso os colorados optem por tentar a contratação, terão que arcar com a multa rescisória de R$ 4 milhões.

Agora, a bola da vez é Luís Zubeldía. Com 44 anos, o também argentino tem experiência em solo brasileiro, já que treinou o São Paulo entre 2024 e junho deste ano, e está livre no mercado. Apesar da pouca idade para um treinador, tem passagens importantes por Lanús-ARG Cerro Porteño-PAR e LDU-EQU, onde conquistou a Sul-Americana em 2023.