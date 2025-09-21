Em clássico surpreendente, Grêmio vence o Inter por 3 a 2 no Gre-Nal 448

O Gre-Nal dos Farrapos de 2025 superou as expectativas. Apesar da má fase e a pressão das duas equipes, Inter e Grêmio fizeram do clássico 448 um bom jogo de futebol, com chances claras e a merecida vitória Tricolor por 3 a 2 neste domingo (21), no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Sem Thiago Maia por conta de uma lombalgia — o volante chegou a ser relacionado, mas não reuniu condições de jogo —, Roger optou por Richard para a primeira função do meio-campo. Já Mano manteve algumas velhas convicções e devolveu Pavón e Edenilson ao onze inicial. Ainda pelo lado visitante, a estreia de Willian chamou a atenção.
Soprado o apito, muita tensão na largada. Mas aos 15, Bernabei foi derrubado na área por Noriega e muito se pediu o pênalti. No campo, o árbitro Marcelo de Lima Henrique não marcou, mas o VAR chamou e ele voltou atrás na decisão. Na cobrança, aos 19, Alan Patrick bateu alto, Volpi foi bem e chegou a tocar na bola, mas ela entrou rente ao travessão e o Colorado saiu na frente.
Mas a resposta gremista foi fatal, aos 29: Marlon foi ao fundo e cruzou na cabeça de Carlos Vinicius, livre, mandar para o fundo das redes e deixar tudo igual no Beira-Rio. Ainda antes do intervalo, uma mudança para cada. Carlos Vinicius sentiu a coxa e André Henrique entrou em seu lugar. E Alan Rodríguez saiu para a entrada de Bruno Henrique.
E quando a primeira etapa se encaminhava para o fim, nos acréscimos, Noriega fez seu segundo pênalti no confronto. Desta vez com uma braçada na bola em cruzamento vindo da direita. O árbitro foi novamente ao VAR para marcar. Em mais uma cobrança, Alan Patrick deslocou Volpi e fez o segundo. Mas o Tricolor se recusava a ficar atrás e logo em seguida Willian cobrou escanteio na cabeça de André Henrique, na pequena área, e o camisa 77 marcou com menos de dez minutos em campo.
No segundo tempo, logo aos oito minutos, Borré quase fez o terceiro ao se antecipar a Noriega e concluir de carrinho, rente à trave. Mas quem estava mais afiado na pontaria era Alysson, que acabara de entrar. O jovem gremista aproveitou falha de Juninho no recuo e arrancou com o campo livre para chegar na área e bater no canto, rasteiro e sem chances para Rochet. Virada tricolor fora de casa.
O teste para cardíaco da reta final veio aos 27 com o cartão vermelho direto para Arthur, que acertou as travas na panturrilha de Carbonero em um carrinho por trás — decisão foi novamente tomada após revisão no VAR.
Daí em diante, ataque contra defesa e bola alçada na área tricolor. Em uma delas, aos 38, Ricardo Mathias subiu no terceiro andar e cabeceou no canto de Volpi, que se esticou todo e foi buscar. Em outra, Carbonero apareceu livre na segunda trave e de peixinho parou no goleiro gremista, decisivo. Ainda deu tempo de Bernabei ser expulso nos acréscimos e o Inter ter mais um pênalti a seu favor. Dessa vez, Carbonero foi derrubado por André. Só que desta vez, Alan Patrick acertou a trave e determinou a vitória gremista e o fim do jejum de oito Gre-nais sem vitória.
Com o Brasileirão sendo a única competição no calendário da dupla, o Grêmio volta a campo nesta quarta para receber o Botafogo em jogo atrasado da 16ª rodada. Já o Inter tem a semana livre e visita o Juventude no sábado.