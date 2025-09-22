Ousmane Dembélé supera Lamine Yamal e leva a Bola de Ouro 2025

O atacante francês Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, foi condecorado com a Bola de Ouro nesta segunda-feira (22). Ele superou o espanhol Lamine Yamal, jovem astro do Barcelona, para ser eleito pela primeira vez o melhor jogador do mundo.

Dembélé recebeu das mãos de Ronaldinho Gaúcho o troféu mais importante da noite concedido pela revista France Football no Théâtre du Châtelet, em Paris. A escolha pelo atacante francês do PSG impediu o Brasil de voltar a ter o melhor jogador do mundo depois de 18 anos - Kaká foi o último a ganhar, em 2007. Era esperado que Raphinha estivesse entre os três melhores, mas o brasileiro do Barcelona ficou em quinto lugar.

"Foi uma temporada fantástica", celebrou o melhor jogador do mundo. "Estou nervoso", admitiu ele no palco ao lado do troféu. "Estou muito orgulhoso de tudo que alcancei na minha carreira".

Craque da última Champions League, sendo peça-chave quando o PSG conquistou pela primeira vez na história o tão sonhado título continental, Dembélé atingiu objetivos que o brasileiro Neymar, justamente de quem herdou a camisa 10, não conseguiu em seis temporadas no clube francês: a Champions League e o Ballon d'Or.

O atacante nascido em Vernon, Norte da França, custou € 50 milhões, valor da multa rescisória paga ao Barcelona, seu ex-clube, e se encaixou bem nas ideias de Luis Enrique. Não alcançou seu melhor nível ao lado de Messi no Barcelona, mas se encontrou junto de seus colegas no PSG, premiado pelo excelente jogo coletivo organizado pelo treinador espanhol.

Ponta veloz e habilidoso, Dembélé teve de mudar um pouco seu estilo de jogo com Luis Enrique e se tornou um atleta completo ao passar a ser, também, um atacante goleador. Ele foi destaque em todos os três títulos do time francês e encerrou a temporada com 35 gols e 16 assistências em 53 jogos.

Criado em 1956, a Bola de Ouro foi entregue pela 69ª vez. A honraria foi concedida de forma independente entre 1956 e 2009 e novamente a partir de 2016, após fim da parceria de seis anos com a Fifa, que, posteriormente, com o fim da fusão, criou o The Best.

No feminino, Aitana Bonmatí , meio-campo do Barcelona e da seleção espanhola, ficou com título. Marta ficou em 12º e Amanda Gutierres, em 21'. Também foram premiados individualmente: Lamine Yamal, no sub-21 masculino; Vicky Lopez, no melhor sub-21 feminino; Sarina Wiegman, melhor técnico de time feminino; Luis Enrique, melhor técnico do time masculino, Gianluigi Donnarumma, melhor goleiro; Hannah Hampton, melhor goleira; Viktor Gyökeres, maior goleador; Ewa Pajor, maior goleadora. Nos prêmios coletivos receberam a honraria o Arsenal,, clube do ano (feminino); PSG, clube do ano (masculino) e Xana Foundation, prêmio Sócrates - dedicado a ações sociais.