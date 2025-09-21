Porto Alegre,

Publicada em 21 de Setembro de 2025 às 21:17

Após derrota no GreNal 448, Inter demite o técnico Roger Machado

Roger se despede do comando colorado com seis derrotas nos últimos sete jogos

Ricardo Duarte/Inter/JC
Cássio Fonseca
A derrota com requintes de crueldade do Inter no Gre-Nal 448 foi o estopim para a queda do técnico Roger Machado, demitido neste domingo (21). A informação foi confirmada pela diretoria após a partida. O comandante se despede após 73 jogos, 34 vitórias, 20 empates e 19 derrotas. Nos últimos sete jogos, perdeu seis e ganhou apenas um. Pressionado pelo desempenho aquém do esperado desde o título do Campeonato Gaúcho, o comandante tinha no confronto com o Grêmio sua última chance de permanecer no cargo, mas viu sua equipe sucumbir em uma atuação abaixo do esperado.
A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Alessandro Barcellos, em entrevista coletiva pouco menos de duas horas após a partida. “É sempre um momento difícil. Todos que fazem futebol sabem que dificilmente se entende como algo positivo a mudança de treinador. O futebol brasileiro tem vários exemplos que trazem essa solução no momento em que os resultados não vêm”, disse o mandatário em pronunciamento.
“Acreditamos que a parada da Copa do Mundo de Clubes nos daria uma condição de trabalho melhor para retomar os resultados do começo desta comissão. Tivemos a oportunidade de dar a resposta no clássico, mas não foi possível e decidimos pela saída. Vamos buscar um novo comando técnico o mais rápido possível”, completou.
Perguntado sobre a permanência dos dirigentes, Barcellos despistou e disse que, no momento, sairá apenas a comissão técnica.
O Inter, agora, vai ao mercado atrás de um substituto para a casamata até o final do ano. O presidente Alessandro Barcellos terá de contratar o oitavo treinador de sua gestão. Antes de Roger, ocuparam o cargo Abel Braga, Miguel Ángel Ramírez, Diego Aguirre, Alexander Medina, Mano Menezes e Eduardo Coudet. O Colorado terá a semana livre para manejar sua situação e volta a campo no sábado, para enfrentar o Juventude em Caxias do Sul.
Na zona mista do Beira-Rio, após o apito final, os dirigentes que deram as caras estavam tensos, pressionados pela torcida, que cantava contra Roger e Barcellos na arquibancada e nos arredores do estádio. Além do professor, também são pedidos os cargos do diretor esportivo, Andrés D'Alessandro, o diretor executivo, André Mazzuco, e o vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol. Este último, inclusive, desceu para o vestiário com cerca de 20 minutos do segundo tempo.

