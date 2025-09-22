Christiane Matos será gerente executiva de Comunicação da Fiergs

A jornalista Christiane Matos assumirá a gerência-executiva de Comunicação e Marketing da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) no dia 1º de outubro de 2025. A informação foi divulgada pela instituição nesta segunda-feira, 22 de setembro.

De acordo com a nota enviada pela Federação das Indústrias, a primeira reunião de transição na área de Comunicação do Sistema Fiergs ocorreu na sexta-feira (19), quando oO presidente da Fiergs, Claudio Bier, apontou avanços na comunicação da entidade e projetou que esse processo terá continuidade, segundo o texto divulgado pela entidade. A diretora-executiva e de Relações Institucionais da Fiergs, Ana Paula Werlang, destacou a harmonia da transição.A jornalista Christiane Matos trabalhou em veículos de comunicação no Rio Grande do Sul como Zero Hora, Diário Gaúcho, site ClicRBS, Rádio Gaúcha, RBS TV, TVCom, O Sul, TVE e Bandeirantes. Também atuou em assessoria de comunicação em diversos setores como na Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. "Estou muito feliz e motivada com o desafio de contribuir com uma das mais relevantes instituições do Rio Grande do Sul", afirmou Christiane, de acordo com a nota divulgada.