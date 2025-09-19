Diretor de comunicação do Sistema Fiergs, Nilson Vargas deixa o cargo

Nilson Vargas deixa nesta sexta-feira, 19 de setembro, o cargo de diretor de comunicação do Sistema Fiergs. Natural de Santa Maria e com 40 anos de atividades profissionais no ramo jornalístico, ele assumiu o comando da comunicação da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul no final de 2024 O jornalista. Natural de Santa Maria e com 40 anos de atividades profissionais no ramo jornalístico, ele, tendo permanecido por 10 meses.

Em nota divulgada pela comunicação da Fiergs, Vargas avaliou o período como "intenso, produtivo e com resultados concretos". O profissional promoveu uma reestruturação na diretoria de comunicação da Fiergs.

O departamento é responsável pelas áreas de imprensa, comunicação interna, publicidade, eventos e redes sociais do Sistema Fiergs — composto pela própria federação, além de Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS.