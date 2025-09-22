Paulo Betti volta ao Estado para espetáculo e workshop gratuitos

Um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, o ator Paulo Betti volta ao Estado para duas apresentações do espetáculo Autobiografia Autorizada. A primeira apresentação será nesta quarta-feira (24), às 20h, no Teatro do Sesc Canoas (Guilherme Schell, 5.340) e a segunda sessão será na quinta-feira (25), às 20h, no Teatro do Sesc Gravataí (Anápio Gomes, 1.241). A peça conta a história de sua vida e de seus 50 anos de carreira completos em 2025. O espetáculo tem entrada franca e contará com tradução em Libras.

