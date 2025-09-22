Porto Alegre,

Publicada em 22 de Setembro de 2025 às 19:10

Paulo Betti volta ao Estado para espetáculo e workshop gratuitos

Um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, ator estará em Canoas na quarta (24) e Gravataí na sexta (25)

Mauro Khouri/Divulgação/JC
Um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, o ator Paulo Betti volta ao Estado para duas apresentações do espetáculo Autobiografia Autorizada. A primeira apresentação será nesta quarta-feira (24), às 20h, no Teatro do Sesc Canoas (Guilherme Schell, 5.340) e a segunda sessão será na quinta-feira (25), às 20h, no Teatro do Sesc Gravataí (Anápio Gomes, 1.241). A peça conta a história de sua vida e de seus 50 anos de carreira completos em 2025. O espetáculo tem entrada franca e contará com tradução em Libras. 
Além dos espetáculos, o ator ministrará um workshop sobre interpretação para teatro e TV, voltado a artistas e aspirantes das artes cênicas, nas tardes antes das apresentações. Tanto em Canoas como em Gravataí, o curso acontece das 14h às 16h30min. Ambas atrações são gratuitas, mas demandam reserva antecipada de lugar. Para a peça, os ingressos estão disponíveis no site do Sesc e no Sympla. Para o workshop, as reservas podem ser feitas via Sympla em Gravataí e via E-mail em Canoas, através do endereço agendamentocanoas@sesc-rs.com.br.

