Festival para crianças chega a São Leopoldo com programação gratuita de teatro

Depois de lotar teatros em Montenegro e em Canoas, o Festecri Por Aí! desembarca em São Leopoldo com uma maratona cultural de três dias para o público infantil e juvenil aproveitar. Versão itinerante do Festival de Teatro para Crianças, o projeto levará três espetáculos para o palco do Teatro Municipal de São Leopoldo, com sessões gratuitas nesta quarta (24), quinta (25) e sexta-feira (26), sempre às 15h.

Em cada data, crianças e adolescentes dos 4 aos 12 anos de idade poderão conhecer diferentes montagens cênicas conceituadas, que se destacam pela sua estética e narrativa. São elas Amazônia - Um olhar sobre a floresta, do Grupo Gompa; Bandele - O menino nascido longe de casa , da Trupi di Trapu; e Renovação Negra, Sim!, de Silvia Maciell.

Todas as sessões têm entrada franca e contam com acessibilidade em Libras e audiodescrição. Para as famílias e o público em geral, haverá retirada gratuita de senhas no local uma hora antes do início das sessões. Já as escolas públicas, ONGs, instituições sociais e casas de acolhimento da região devem fazer inscrições antecipadas pelo e-mail festecriproducao@gmail.com .

LEIA AINDA: Bagé irá restaurar Cidade Cenográfica de Santa Fé





Confira a programação do Festecri Por Aí! em São Leopoldo

Quarta-feira (24), às 15h: Amazônia - Um olhar sobre a floresta

Montagem que une teatro, dança, artes visuais e música para contar a história de animais que perdem seus ambientes naturais em função da destruição da natureza. A peça revela por meio de cores, texturas, movimentos e sons um pouco do universo encantado da Amazônia brasileira, seus rios, vegetação e, especialmente, animais.

Quinta-feira (25), às 15h: B andele - O menino nascido longe de casa

Espetáculo que apresenta uma narrativa repleta de força e de ancestralidade. Inspirada nos tambores, tons e imagens da Mãe África, a montagem mescla contação de histórias com teatro de animação em uma livre adaptação da obra homônima que tem texto da escritora Eleonora Medeiros e ilustrações de Camilo Martins.

Sexta-feira (26), às 15h: Renovação Negra, Sim!

A peça mostra uma personagem feliz por ter uma boneca Barbie com o mesmo tom de pele dela e aborda, de forma leve, assuntos como racismo estrutural, bullying, equidade e missão de vida. Ao revelar a história dessa menina e da sua relação amorosa com as culturas de matriz africana, a montagem encoraja outras crianças negras a buscarem seu espaço nos lugares onde bem desejar e as crianças não negras a conhecerem e dialogarem sobre a cultura afro-brasileira.