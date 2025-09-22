A Cidade Cenográfica de Santa Fé, construída em Bagé para as filmagens de O Tempo e o Vento, passará por um processo de restauração. Localizada no Parque do Gaúcho, a estrutura deve receber melhorias de infraestrutura e recuperação gradual de suas 17 construções ao longo dos próximos meses. Confira no vídeo da repórter Joice Cougo.
289
1219119
2025-09-22 10:40:03
Cultura
Galeria de Vídeos
Compartilhar
Cultura- Publicada em 22 de Setembro de 2025 às 10:40
Bagé irá restaurar Cidade Cenográfica de Santa Fé
A Cidade Cenográfica de Santa Fé, construída em Bagé para as filmagens de O Tempo e o Vento, passará por um processo de restauração. Localizada no Parque do Gaúcho, a estrutura deve receber melhorias de infraestrutura e recuperação gradual de suas 17 construções ao longo dos próximos meses. Confira no vídeo da repórter Joice Cougo.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
Já é nosso assinante? Faça login