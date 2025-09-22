Aeroporto de Pelotas cresce 16% no fluxo de passageiros

O Aeroporto de Pelotas passa por um ciclo de expansão contínua nos últimos anos, marcado por aumento na movimentação de passageiros, inauguração de novas rotas e investimentos em infraestrutura. Segundo dados da Motiva, administradora do terminal desde 2022, apenas no primeiro semestre de 2025 mais de 48 mil pessoas embarcaram ou desembarcaram em Pelotas, crescimento superior a 16% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O desempenho dá sequência a uma tendência de alta iniciada em 2023, quando o aeroporto já havia registrado avanço significativo no fluxo de passageiros, que quase dobrou em relação a 2019, passando de pouco mais de 31 mil para mais de 72 mil passageiros, consolidando uma trajetória consistente de crescimento.

a empresa Latam passou a operar a rota direta para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, com expectativa de transportar 20 mil pessoas por ano. A partir de outubro, a Gol estreia voos para Congonhas Em abril deste ano,, com expectativa de transportar 20 mil pessoas por ano. A partir de outubro,, consolidando a presença do aeroporto com duas conexões diretas para a capital paulista.

Para Wesley Puygcerver, gerente do aeroporto, a evolução é resultado da soma de fatores. “O crescimento que temos visto não é pontual, mas parte de uma trajetória consistente que reflete os investimentos em infraestrutura e a busca constante por novas rotas. Pelotas está cada vez mais integrada ao país e pronta para oferecer uma experiência de qualidade aos passageiros”, explica o gestor.