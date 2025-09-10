União prorroga prazo para uso de recursos do novo aeroporto de Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul confirmou, com a publicação no Diário Oficial da União, a segunda prorrogação do convênio entre o município e o governo federal para a construção do Aeroporto da Serra Gaúcha, em Vila Oliva. Assim, ficam garantidos os recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil de cerca de R$ 200 milhões para a obra até 14 de junho de 2029.

A prorrogação do prazo, oficializada pela Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, foi solicitada pela prefeitura, em razão do cronograma da construção, que tem previsão de entrega em abril de 2029. A justificativa do termo aditivo para a segunda prorrogação do prazo destaca a importância estratégica da obra para a região.

A nota ressalta que a prorrogação também se dá por readequações no anteprojeto, para contemplar melhorias no terminal. Também houve a a necessidade de atualizações na projeção de demanda para o aeroporto em função do lapso temporal entre o anteprojeto e a efetiva contratação do projeto propriamente dito, assim como novos ajustes. "Desse modo, verificou-se que o atual prazo do termo de compromisso é insuficiente para a conclusão do escopo, bem como há necessidade de adequações do cronograma de execução", complementa a nota.

A etapa do processo agora está na avaliação do orçamento da obra pela Secretaria Nacional de Aviação Civil. Assim que for aprovado, o município poderá trabalhar nos editais e lançar o processo licitatório das obras ainda em 2025. Nesta, o secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, e equipe técnica da prefeitura participaram de reunião online com a equipe técnica da SAC. Segundo Caberlon, foram solicitados alguns esclarecimentos sobre a pavimentação da pista do aeródromo. Para estes esclarecimentos, ficou pré-agendado um encontro presencial para a próxima semana em Brasília.